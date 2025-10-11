© Foto: adobe.stock.com

Ist Silber zu hoch - zu heiß gelaufen? Dass Silber über die 50 USD vorstoßen würde, überraschte angesichts der Vehemenz der Preisrallye nicht. Auch nicht das kurze Preisbeben, das nach dem Rekord einsetzte. Nun gilt es!Droht Silber das Ikarus-Schicksal? In der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde das Erreichen der 50 US-Dollar als Frage der Zeit eingeordnet. Und so kam es dann auch. Der Silberpreis sprengte nur wenige Tage später den Preisbereich von 50 US-Dollar. Als Zugpferd erwies sich einmal mehr die spektakuläre Rallye des Goldpreises. Dass nun sowohl Silber als auch Gold temporär unter die Räder kamen, sollte nicht überbewertet werden. Auch wenn Silber angesichts des …