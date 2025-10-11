Politische Börsen haben kurze Beine. Eigentlich. Im Fall von Südkorea und Frankreich schlägt die Politik 2025 ziemlich durch. Bei US-Aktien kommt man dieser Tage aus dem Staunen gar nicht raus. Denn ob Alphabet, Palantir, D-Wave Quantum, Monster Beverage - Rekorde findet man überall und täglich. Die Technologietitel feiern einen Rekord nach dem anderen und auch der breite Nasdaq 100 zieht selbstverständlich mit. Was US-Präsident Donald Trump in seinen feierlichen Bilanzen verschweigt ist die Tatsache, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research