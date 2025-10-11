Die Führungskräfte des KI-Computing-Unternehmens CoreWeave Inc. haben nach Ablauf der Sperrfrist (Lockup) massiv Aktien im Wert von über einer Milliarde US-Dollar verkauft. Der Deal katapultiert die Insider unter die Top-Verkäufer des Quartals und verdeutlicht, wie stark der KI-Boom die Vermögen im Technologiesektor beflügelt. CoreWeave war erst im März an die Börse gegangen und hatte dabei vier neue Milliardäre hervorgebracht.Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
