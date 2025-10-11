Nach der starken Performance von Wertpapieren aus dem breiten Technologiesektor, setzten nach der neuen Eskalation zwischen den USA und China nun umfangreiche Gewinnmitnahmen ein. Anleger sollten den Blick auch auf andere Branchen richten, da hier ebenfalls starke Trendaktien zu finden sind. Eine besonders dynamische Aktie aus dem Bausektor ist aktuell Caterpillar. Seit Wochen kennt der Kurs nur eine Richtung - nach oben. Auf diese Marke sollten Investoren jetzt achten.Die Aussicht auf weiter sinkende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
