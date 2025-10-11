Anzeige
Samstag, 11.10.2025
Der Lithium Markt ist zurück - und Simon Clarke ist mit dabei!
Markus Weingran
11.10.2025 17:27 Uhr
247 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Trump versaut die Woche: Von Ferraris Unfall, Cannabis und Seltenen Erden und einem strahlendem Goldpreis

Bis Freitagnachmittag war die Woche noch in Ordnung und der DAX steuerte auf ein leichtes Plus zu. Dann kam Donald Trump um die Ecke, drohte China mit "massiven" Zollerhöhungen und das war es dann! Der Post von Donald Trump sorgte für erhebliche Verunsicherung an den Finanzmärkten. Der Dow Jones sackte kurz nach der Veröffentlichung um 500 Punkte ab und gab am Ende des Handelstages fast 900 Punkte ab. Noch schlimmer erwischte es den S&P 500, der sich mit einem Minus von 2,71 Prozent ins Wochenende verabschiedete. Die Nasdaq konnte sogar noch eins oben drauf setzen und verlor am Ende 3,56 Prozent. Auch der DAX weitete sein Minus zum Handelsende deutlich aus und schloss mit einem Rückgang von …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
