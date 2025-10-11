Keine Frage - die Krisenwährung Gold ist in den vergangenen zwei Jahren extrem gut gelaufen und hat sich seither mehr als verdoppelt. Aus technischer Sicht besteht zwar Korrekturpotenzial, dennoch spricht langfristig weiterhin viel für das gelbe Edelmetall. Allein in diesem Jahr kletterte der Goldpreis in Dollar um 51 Prozent und in Euro um 35 Prozent. Derzeit stehen die Chancen recht gut, die beste Jahresperformance seit 1979 zu erzielen. Damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
