Ethereum Mega-Crash eröffnet neue Investitionschancen im Kryptomarkt

Der Kryptomarkt hat in den letzten Stunden ein beispielloses Ereignis erlebt. Bitcoin, Ethereum und die meisten namhaften Kryptowährungen haben innerhalb kürzester Zeit einen Crash hingelegt, bei dem hunderte Milliarden Dollar Marktkapitalisierung vernichtet wurden. Nun stellt sich die Frage, ob der Bärenmarkt vor der Tür steht, oder ob es sich um eine günstige Einstiegsgelegenheit handelt - vor allem bei Ethereum.

Beispielloser Kurseinbruch erschüttert den Kryptomarkt

Es sind Zahlen, die man so noch nie gesehen hat. Der Bitcoin-Kurs ist innerhalb weniger Minuten um weit mehr als 10.000 Dollar gefallen, auch Ethereum hat in kürzester Zeit 15% seines Wertes eingebüßt. Kleinere Altcoins hat es noch deutlich härter getroffen, wobei auch Verluste von 50-80% keine Seltenheit waren.

Der Crash war schlimmer als alles, was man bisher am Kryptomarkt gesehen hat, obwohl das schon einige Horrorgeschichten bisher waren. Schlimmer als der FTX-Crash, schlimmer als der Terra-Luna-Crash und schlimmer als der Covid-Crash. Die Frage ist nun, ob Ethereum jetzt noch eine Investition wert ist oder nicht.

Chancen und Risiken nach dem Crash für Ethereum-Anleger

Grundsätzlich neigen Marktteilnehmer zur Überreaktion, weshalb solche Ereignisse meist die besten Gelegenheiten sind, um nochmal günstig nachzukaufen. Auch bei Ethereum stehen die Chancen gut, dass die aktuellen Entwicklungen nichts daran ändern werden, dass der $ETH-Kurs in absehbarer Zeit auf 5.000 Dollar steigt. Dennoch besteht auch die Möglichkeit, dass es vorher nochmal zu einem weiteren Abverkauf kommt.

Die aktuellen Kurse können durchaus schon eine erste Investitionsgelegenheit liefern. Es empfiehlt sich aber nicht, jetzt einfach den Dip blind zu kaufen, sondern die Lage am Dienstag nochmal genau zu beobachten. Für Ethereum wird trotzdem erwartet, dass der Kurs in den nächsten Wochen und Monaten dann wieder stark ansteigt und ein neues Allzeithoch erreicht, da politische Börsen meist kurze Beine haben. Deutlich bullisher sind die Prognosen im aktuellen Marktumfeld allerdings für Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper explodiert trotz Marktturbulenzen im Presale

Während es für die meisten Kryptowährungen in den letzten Stunden steil bergab ging, ist die Nachfrage bei Bitcoin Hyper weiter explodiert. Hier kommt eine Layer-2-Lösung auf den Markt, die als eine Art Upgrade für Bitcoin verstanden werden kann. Die Hyper Chain basiert auf Solana und soll Anlegern die Möglichkeit verschaffen, mit Bitcoin an DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking und Co. teilnehmen zu können.

Schon während des Presales haben Anleger über 23 Millionen Dollar investiert, weshalb Experten davon ausgehen, dass es nach dem Börsenlisting zu einer Kursexplosion kommt. Auf X und Youtube finden sich bereits zahlreiche Prognosen, die davon ausgehen, dass der $HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei einige einen Anstieg um bis zu 5.000% für möglich halten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.