Krypto-Crash erschüttert Märkte während Snorter Token Wachstum zeigt

Der Kryptomarkt zeigt sich von seiner volatilen Seite. Noch am Montag ist der Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch von 126.000 Dollar gestiegen. In der Nacht auf heute hat sich dann der größte Krypto-Crash aller Zeiten abgezeichnet. Das Ausmaß ist kaum zu begreifen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Milliarden von Dollar aus dem Markt gespült und zahlreiche Krypto-Portfolios gecrasht. Während Bitcoin, Ethereum und Co. in den letzten Stunden erhebliche Kursverluste gebracht haben, explodiert die Nachfrage bei Snorter ($SNORT).

Zollstreit zwischen USA und China löst beispiellosen Markteinbruch aus

Man könnte meinen, dass sich Anleger nach fast einem Jahr Trump wieder an die Zollthematik gewöhnt haben. Das ist allerdings offenbar nicht der Fall. Schon im April dieses Jahres kam es zu einem der größten Börsen-Crashs der Geschichte als Trump die neuen Zölle am Liberation Day verkündet hat. Nachdem sich die Lage nun ein halbes Jahr beruhigt hat, sind die Spannungen zwischen den USA und China nun wieder da.

Trump hat angekündigt, zusätzliche 100% Zoll auf Importe aus China einzuführen. Dabei handelt es sich um eine Reaktion darauf, dass China die Regeln für die Exporte seltener Erden verschärft. Die Folgen für den Kryptomarkt sind enorm. Gehebelte Positionen im Wert von über 20 Milliarden Dollar wurden liquidiert, was es so noch nie gegeben hat, noch nicht einmal annähernd.

Snorter Token trotzt dem Markteinbruch mit innovativem Telegram-Trading-Bot

Es hat nur wenige Coins gegeben, die sich dem aktuellen Crash widersetzen konnten. Einer davon ist Snorter. Snorter entwickelt einen Trading Bot, der vollständig in den Telegram-Messenger integriert ist und den Handel mit Meme Coins so einfach wie noch nie macht. Direkt im Chat können Coins gekauft oder verkauft werden und auch zahlreiche Funktionen wie Stop Losses, Copy Trading oder Take Profits können genutzt werden.

Während der breite Markt gefallen ist und Anleger nun auch am Montag einen Black Monday mit weiter fallenden Kursen befürchten, könnte die Stimmung beim Snorter Token ($SNORT) kaum besser sein. Hier explodiert die Nachfrage und schon in wenigen Tagen könnte es zu einer Kursexplosion kommen.

Snorter Presale bietet Anlegern Chance auf frühen Einstieg zum Fixpreis

Snorter kommt mit dem $SNORT-Token und Anleger haben hier aktuell die Möglichkeit, im Presale zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Der $SNORT-Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, weshalb Anleger hier auch von der Korrektur verschont geblieben sind. Auch wenn es am Montag noch zu einem Black Monday kommen sollte, betrifft das $SNORT-Käufer nicht, da der Kurs erst nach dem Börsenlisting durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Schon jetzt haben Investoren $SNORT-Token im Wert von über 4,5 Millionen Dollar gekauft. Das führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei einige einen Anstieg um mehr als 1.000% für möglich halten.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.