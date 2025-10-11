Bitcoin-Kurs crasht historisch wegen Zöllen, Insider-Trades und MM?

Am gestrigen Tage ist es auf dem Krypto-Markt zu einer historischen Korrektur gekommen, die Geschichte geschrieben hat. Zudem gibt es einige auffällige Beobachtungen, welche in diesem Zusammenhang gemacht wurden und das Vertrauen der Kryptoinvestoren in der nächsten Zeit beeinträchtigen können. Erfahren Sie jetzt mehr, bevor es zu spät ist!

Größte Liquidierungen führten zu Flash Crash des Krypto-Marktes

Der Freitag hat sich für die Finanzmärkte in ein Blutbad verwandelt, welches mit 19 Mrd. USD zu den höchsten Liquidierungen der gehebelten Positionen innerhalb von 24 Stunden geführt hat. Dies entspricht im Vergleich zu bisherigen Bewegungen dem 9-Fachen, was somit zu einem großen Schock bei den Investoren geführt hat.

Denn viele Krypto-Wale haben aufgrund des bullischen Marktumfeldes und der starken Abweichung nicht mit einer so extremen Entwicklung gerechnet, weshalb es Berichte von beispielsweise Lookonchain gibt, nach denen mehrere Beträge zwischen 13,72 bis 18,73 Mio. USD verloren haben. Ebenso wurde der Finfluencer Konstantin Galish tot in seinem Lamborghini gefunden. Manche haben sich deswegen ganz von der Kryptoindustrie distanziert.

Viele aus der Krypto-Community werfen Trump vor, dass er für einen Crash gesorgt hat, wie Giannis Andreou. Laut ihm wäre schon zwei Tage vorher ein alter Bitcoin-Wal plötzlich aktiv geworden und hat leise Shorts auf Bitcoin und Ethereum im Umfang von Milliarden US-Dollar eröffnet, obwohl es keine Schlagzeilen und Katalysatoren gab.

Kurze Zeit danach habe Trump dann China mit "massiven Tarifen" gedroht, woraufhin es zu einem kleinen Dip kam. Anschließend habe der Wal 30 Minuten vor Trumps Rede seine Shorts verdoppelt.

Wenige Stunden später hatte der US-Präsident noch einen draufgelegt und ab dem 1. November Zölle von 100 % auf chinesische Importe in den Raum gestellt, was zu Chaos an den Finanzmärkten führte. Dabei erfolgte innerhalb von nur 3 Minuten ein steiler Abverkauf, der zu einem Verlust der TOTAL-Marktkapitalisierung um 20,63 % oder 0,85 Bio. USD führte, der jedoch mit einem Anstieg um 14,38 % schnell wieder nachgekauft wurde.

Wurde der Krypto-Markt manipuliert?

Während des Abverkaufs schloss der Wal laut Andreou seine Position mit einem Gewinn von rund 200 Mio. USD. Somit sollen auch einige große Entitäten in der Kryptoindustrie alles verloren haben. Insgesamt kommt der Analyst deshalb zu der Meinung, dass es sich um einen strukturierten Abverkauf gehandelt habe.

Der X-Nutzer @0xkyle__ verweist auch auf einen steilen Abverkauf, welcher bei dem WLFI-Coin rund 5 Stunden vor dem Krypto-Flash-Crash des breiten Marktes beobachtet wurde. Seiner Meinung nach deutet dies auf Insiderverkäufe hin, was er vermutlich auf die starken Verflechtungen der Familie Trump mit dem dahinterstehenden Unternehmen World Liberty Financial zurückführt.

https://x.com/0xkyle__/status/1976935742103605422

Andere wie Krypto-KOLs wie MartyParty und Doctor Profit halten die steilen Abverkäufe aufgrund der Ankündigung der Tarife nicht für normal. Stattdessen behaupten sie, dass wieder einmal die Market Maker hinter diesen Bewegungen stehen würden und nur auf ein Ereignis gewartet hätten, um die hochgehebelten Trader zu liquidieren.

Manche aus der Krypto-Community bewerten die Kursbewegung nur als einen Dip, auch wenn einige in der nächsten Zeit noch von weiteren Verlusten ausgehen. Ebenso hat sich das Sentiment des US-Aktienmarktes mit dessen Fear & Greed Index auf 33 verschlechtert, während der Indikator des Krypto-Marktes sogar nur bei 27 steht.

Dennoch sollte sich das Sentiment langsam wieder erholen, wobei auch der Aktienmarkt im Auge behalten werden sollte. Kryptoinvestoren sollten jedoch lernen, dass es immer wieder zu hohen Anstiegen der Volatilität kommt, selbst wenn sie in letzter Zeit abgenommen hat. Ein Hebel von 3x bis 5x hätte viele schon liquidieren können, weshalb der Spot-Handel eine höhere Sicherheit bietet.

