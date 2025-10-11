Von Gesichtserkennung bis hin zur Manipulation mit Suchtpotenzial: Auch in diesem Jahr hat der Datenschutzverein Digitalcourage wieder den unbeliebten "Big Brother Award" für besondere Vergehen verliehen. Die "Big Brother Awards" wollen auf Missstände im Datenschutz aufmerksam machen und "Datenkraken" gezielt an den Pranger stellen. Wie der Spiegel berichtet, zählen in diesem Jahr unter anderem Google, Tiktok und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n