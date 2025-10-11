ChatGPT Prognose Zcash, Railgun und Bitcoin Hyper 2025

Für den folgenden Beitrag wurden drei der aktuell heißesten Kryptowährungen von ChatGPT ausgewählt, um ihre künftige Entwicklung in diesem Zyklus besser bestimmen zu können. Erfahren Sie jetzt mehr über das breite Marktumfeld und die einzelnen Coins, sowie von welchen Bedingungen die jeweiligen Prognoseziele abhängen.

Übersicht für den breiten Krypto-Markt

Stimmung: Crypto Fear & Greed bei 27 (Fear) - gestern 35, letzte Woche 72 - deutlicher Risiko-Off-Shift.

Crypto Fear & Greed bei - gestern 35, letzte Woche 72 - deutlicher Risiko-Off-Shift. Bitcoin-Dominanz: 59,5 % mit +2,08 % über 24 Stunden

59,5 % mit +2,08 % über 24 Stunden Altcoin Season Index: 45 neutral und fallend

45 neutral und fallend US-BTC-Spot-ETFs (Woche 6.-10. Okt.): Summe der Tageszuflüsse ˜ 2,715 Mrd. USD , entspricht bei ~123,5 k USD/BTC ˜ 21.98k BTC .

Summe der Tageszuflüsse , entspricht bei ~123,5 k USD/BTC . Open Interest BTC-Futures: nahe Rekord - am 3. Okt. lag das Allzeithoch bei ~88,7 Mrd. USD

nahe Rekord - am lag das Allzeithoch bei BTC-Funding: überwiegend leicht positiv

überwiegend leicht positiv BTC-Onchain-Perp-Volumen: > 1 Bio. USD im September - erster Monat über der Billion, aber gestern mit 19,5 Mrd. USD historische Liquidierungen

> 1 Bio. USD im September - erster Monat über der Billion, aber gestern mit 19,5 Mrd. USD historische Liquidierungen BTC-Treasuries: +19.458 BTC gesamt ( ˜ 2,40 Mrd. USD bei 123.521 USD/BTC) seit 6.10.

gesamt ( bei 123.521 USD/BTC) seit 6.10. Saisonalität: Oktober war historisch meist grün - 10 von 13 Jahren positiv; je nach Methodik Ø ~14/21 % .

Oktober war historisch meist grün - Jahren positiv; je nach Methodik . US-Aktien: Neutral bis leicht abwärts, erhöhte Volatilität nach Gewinnmitnahmen; anstehende Earnings und Anleiherenditen bleiben Taktgeber.

Neutral bis leicht abwärts, erhöhte Volatilität nach Gewinnmitnahmen; anstehende Earnings und Anleiherenditen bleiben Taktgeber. Krypto-Markt: Historischer Flashcrash

Historischer Flashcrash Katalysatoren: Zinssenkung, FOMC-Kommunikation, Nettozuflüsse in Spot-ETFs, neue Treasury-Käufe, größere L2-/Mainnet-Upgrades, Saisonalität im Oktober, USD-DXY und Renditen, Entspannung bei Energiepreisen, Debasement-Trade, Bitcoin-Steuerfreibetrag, Stablecoin-Expansion, Tokenisierung, BTC-Angebotsschock

Zinssenkung, FOMC-Kommunikation, Nettozuflüsse in Spot-ETFs, neue Treasury-Käufe, größere L2-/Mainnet-Upgrades, Saisonalität im Oktober, USD-DXY und Renditen, Entspannung bei Energiepreisen, Debasement-Trade, Bitcoin-Steuerfreibetrag, Stablecoin-Expansion, Tokenisierung, BTC-Angebotsschock Gefahren: Geopolitische Eskalation, Handelskrieg, Inflationsüberraschung nach oben, Rendite-/Dollar-Sprung, DeFi-Verbot der US-Demokraten, ETF-Abflüsse, Liquidationskaskaden bei hohem OI, Stablecoin-Depegs, Exchange-/Custody-Schocks, große Smart-Contract-Hacks, Marktmanipulationen, Zyklusende, Black Swan

Zcash (ZEC) - Digitales Bargeld mit Privatsphäre-Schalter

Bei Zcash handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain mit zk-Beweisen (Zero Knowledge). Sie vereint eine hohe Privatsphäre mit einer optionalen Transparenz, womit Compliance-Anforderungen erfüllt werden können. Derzeit profitiert ZEC von dem wiederaufgekommenen Interesse an den Privacy-Coins und konnte deshalb im Unterschied zu den meisten anderen über die vergangenen 7 Tage um 71,73 % steigen.

Die Begeisterung lässt sich auch bei den Transaktionen pro Tag erkennen, die um 6x zugenommen haben. Zudem punktet ZEC mit der optionalen Privatsphäre bei der Compliance. Allerdings ist der Proof-of-Work-Konsens im Vergleich zu Proof-of-Stake eher langsam, teuer und energieintensiv. Nach höheren Gewinnen wächst auch die Gefahr von Mean-Reversion-Bewegungen.

Bull Case: +120 % bis +250 % sofern der Bullenmarkt und Privacy-Narrativ anhalten, Kryptobörsen Funktionen reaktivieren und Onchain-Daten steigen

+120 % bis +250 % sofern der Bullenmarkt und Privacy-Narrativ anhalten, Kryptobörsen Funktionen reaktivieren und Onchain-Daten steigen Base Case: +30 % bis +80 % bei solider Nachfrage im Bullenmarkt, aber ohne großen Hype

+30 % bis +80 % bei solider Nachfrage im Bullenmarkt, aber ohne großen Hype Bear Case: -40 % bis -65 % bei regulatorischem Gegenwind, Delisitings und bärischem Newsflow

Railgun (RAIL) - DeFi wie gewohnt, aber unsichtbar

Railgun stellt eine DeFi-Datenschicht dar, welche mit verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Arbitrum, Polygon und der Binance Smart Chain kompatibel ist. Sie bringt Zero-Knowledge-Proofs direkt in die Smart Contracts von etwa DEXs, Perps, Aggregatoren und weiteren ein.

Allerdings bietet Railgun auch sogenannte Viewing Keys und Private Proofs of Innocence, mit denen nachgewiesen werden kann, dass die Wallets nicht mit Adressen auf der Blacklist interagiert haben, womit wiederum für eine höhere Compliance gesorgt wird. Andererseits bestehen Sanktions- und Reputations-Risiken, sofern diese nicht eingehalten wird. Ebenso nimmt die Konkurrenz zu, wenn die Nachfrage nach Privacy-Coins weiter steigt.

Bull Case: +150 % bis +300 % bei zahlreichen Integrationen von Diensten, Interesse an Privacy-Coins, TVL und Transaktionen steigen sowie größere Listungen erfolgen im Bullenmarkt

+150 % bis +300 % bei zahlreichen Integrationen von Diensten, Interesse an Privacy-Coins, TVL und Transaktionen steigen sowie größere Listungen erfolgen im Bullenmarkt Base Case: +40 % bis +100 % bei wachsenden Onchain-Daten und einigen Listungen im Bullenmarkt

+40 % bis +100 % bei wachsenden Onchain-Daten und einigen Listungen im Bullenmarkt Bear Case: -50 % bis -80 % bei Problemen mit der Sicherheit und Reputation sowie schlechtem Newsflow

Bitcoin Hyper (HYPER) - Solana-Skalierung trifft auf Bitcoin-Sicherheit

Bitcoin Hyper ist eine geplante Bitcoin-Layer-2, die sich bisher noch in der Entwicklungsphase und ihrem Vorverkauf befindet, der zu einem der erfolgreichsten Presales des aktuellen Jahres zählt. Mit ihrer Hilfe soll Bitcoin schneller, günstiger, leistungsstärker und programmierbar werden, was durch die Fusion aus SVM und Bitcoin-Basisschicht geschieht, womit Skalierbarkeit auf Sicherheit und Liquidität trifft.

Die Bitcoin-Skalierungslösung kann sich dank der Vertrautheit mit der SVM schneller unter Entwicklern durchsetzen und eine höhere Nachfrage erreichen, da sich BTC von einem primär passiven Wertspeicher in ein aktiv genutztes Asset verwandeln kann. Dieses lässt sich für Gebühren, zusätzliche DeFi-Einkommen, als Sicherheit für Hypotheken und mehr verwenden. Jedoch können Verzögerungen, Sicherheitsrisiken und Konkurrenz belasten.

Bull Case: +300 bis +700 %, wenn Release pünktlich während des Bullenmarktes ohne größere Probleme erfolgt, der TVL 200 bis 300 Mio. USD erreicht sowie Top-CEX-Listungen und ersten App-Launches folgen

+300 bis +700 %, wenn Release pünktlich während des Bullenmarktes ohne größere Probleme erfolgt, der TVL 200 bis 300 Mio. USD erreicht sowie Top-CEX-Listungen und ersten App-Launches folgen Base Case: +50 % bis +200 %, sofern kleinere Listungen und ersten Apps im Bullenmarkt erfolgen, ohne eine Killer-App

+50 % bis +200 %, sofern kleinere Listungen und ersten Apps im Bullenmarkt erfolgen, ohne eine Killer-App Bear Case: -30 % bis -60 %, wenn es zu Verzögerungen, FUD, Sicherheitsproblemen oder überholender Konkurrenz kommt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.