Krypto-Crash verursacht Verzweiflung: Krypto-Experte gibt Tipps!

Einigen Kryptoinvestoren haben über die vergangenen 24 Stunden ihr gesamtes Kapital während des Flashcrash des Krypto-Marktes verloren. Worauf dies zurückzuführen ist, wie Anleger sich besser schützen und sogar von solchen Situationen profitieren können, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Krypto-Crash führt zu historischen Verlusten

Am gestrigen Tage kam es auf dem Krypto-Markt zu einem Flashcrash, welcher innerhalb weniger Minuten zu einer Reduktion der Marktkapitalisierung um 850 Mrd. USD führte. Noch beachtlicher waren hingegen die Verluste bei den Perps der dezentralen Kryptobörsen, die 19 Mrd. USD ihre höchsten Liquidierungen innerhalb von 24 Stunden erlitten.

In diesem Zusammenhang verlor der breite Krypto-Markt 20,63 % seines Wertes. Zwar erfolgte darauf ein impulsiver Nachkauf durch die platzierten Orders, der zu einem Plus von 14,38 % führte, jedoch wurde das Sentiment dennoch stark angeschlagen. So hat sich der Crypto Fear & Greed Index seit gestern aus der Gierzone mit 64 auf heute 27 mehr als halbiert, womit er nun Angst anzeigt.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: alternative.me

Damit gehört der Tag zu einem der schlechtesten 0,16 % der letzten 3 Jahre. Während der Verlust bei dem breiten Krypto-Markt bei bis zu -20,63 % lag, waren es bei TOTAL3 und somit den Altcoins ohne BTC und ETH sogar zeitweise -32,40 %, weshalb alle Trader mit einem Hebel von mehr als 3x bis 5x schneller liquidiert wurden.

Während einige dahinter Marktmanipulationen aufgrund der Market-Maker vermuten, verweisen andere auf angebliche Insidertrades, welche mit den angedrohten Zöllen von Trump in einem Zusammenhang stehen sollen. Aber auch das geplante DeFi-Verbot der US-Demokraten könnte die Verunsicherung bei einigen verstärkt haben.

So können Anleger einen Flashcrash des Krypto-Marktes überstehen

Einige Trader haben aufgrund des Flashcrash ihr gesamtes Vermögen verloren und wollen sich sogar von der Kryptoindustrie entfernen. Laut Ansicht der Krypto-Experten Altcoin Sherpa sei dies jedoch der falsche Weg. Stattdessen hat er einige andere Ratschläge, mit denen Investoren solche Zeiten besser überstehen können.

Sofern man sich aufgrund der Verluste schlecht fühlt und nicht mehr richtig funktionsfähig ist, sollte man laut ihm zunächst einmal eine Pause einlegen und vor allem nichts Dummes machen, womit er vermutlich Bezug auf den Suizid des Krypto-Influencers Konstantin Garlich in seinem Lamborghini nimmt.

Some practical advice FOR RIGHT NOW:



-If down bad and can't function, take a break, dont do anything stupid



-Talk to friends/reach out to others if you are not ok



-If you have capital left, you can probably deploy over the next few days or not at all, your choice



-Spot >… - Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 11, 2025

Stattdessen sollte man lieber mit Freunden und anderen nahestehenden Menschen sprechen, wenn man sich nicht okay fühlt. Sofern noch etwas Kapital übrig ist, könnte man es noch immer in den kommenden Tagen investieren, oder aber auch nicht. Dabei empfiehlt er allerdings den Spothandel gegenüber den Perps zu bevorzugen.

In den nächsten Tagen dürfte es laut Altcoin Sherpa zu einer Marktphase mit einer erhöhten Volatilität kommen, wobei er sogar einen weiteren Abverkauf für möglich hält. Zwar hätten die Altcoins nun einen Boden ausgebildet, allerdings könnten Bitcoin-Spitze bei ihnen zu einem Minus von weiteren 20 % führen.

Jetzt sollten die Investoren laut dem Krypto-Experten ein Rebalancing vornehmen, bei dem größere Positionen verringert werden. Das Geld sollte stattdessen vor allem in die Schlüsselpositionen verlagert werden. Aufgrund der langsamen Marktbewegungen nach solchen Abverkäufen hätten die Anleger dafür jedoch mehr Zeit.

Dann ist wieder mit steigenden Preisen zu rechnen

Der Krypto-Markt wird sich nach Ansicht von Altcoin Sherpa auf jeden Fall wieder erholen, da es noch nicht das Ende sei. Stattdessen rechnet er mit einem Bounce, auch wenn dieser noch längere Zeit in Anspruch nehmen könnte. Investoren sollten indessen vor allem lernen, was sie nächstes Mal besser machen können, wie mit einem Trading-Journal.

