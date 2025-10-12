Diese deutschen Dividendenchampions sollten Anleger jetzt auf jeden Fall einem genaueren Blick unterziehen. Neben einer Ausschüttung von bis zu acht Prozent winkt laut Analysten ein Kurspotenzial von bis zu 100 Prozent. In Deutschland gibt es viele spannende Dividendenaktien, doch nicht alle sind unbedingt ein attraktives Investment. Wer jetzt auf der Suche nach interessanten Werten ist, sollte einen genaueren Blick auf die folgende Liste werfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE