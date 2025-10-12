DJ PTA-News: Aktien Global News: Von Stuttgart 21 bis High Speed 2 - warum Slab Track der PORR Rückenwind gibt

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) positioniert sich mit ihrer Slab Track Technologie als einer der führenden Player im internationalen Bahnbau. In einer Branche, in der Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zählen, liefert das patentierte System seit Jahrzehnten den Beweis seiner Stärke.

Bereits 1989 begann die Entwicklung der festen Fahrbahn. Heute ist sie in mehr als 1.600 Kilometern Gleisanlagen weltweit verbaut - von Europa über Asien bis nach Australien. Die PORR tritt dabei nicht nur als Bauausführende auf, sondern auch als Systemlieferantin und Beraterin.

Slab Track - Schienenbau auf Betonfundament

Das System entstand in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und kommt inzwischen auf Hochgeschwindigkeits-, Güter- und U-Bahn-Strecken zum Einsatz. Der älteste Abschnitt mit Slab Track läuft seit 1989 ohne Wartungseinsatz. Das Fundament bilden 5,2 x 2,4 Meter große Gleistragplatten aus Beton, die auf besonders stabilen Unterkonstruktionen montiert werden.

Effizienz durch Langlebigkeit und Sicherheit

Kennzeichnend für das Systems ist seine Lebensdauer von rund 60 Jahren bei minimalem Wartungsaufwand. Bei Projekten in Tunneln, auf Brücken oder im U-Bahn-Bereich sorgen seitlich angeformte Betonrippen für zusätzlichen Entgleisungsschutz. Die Bauzeit verkürzt sich deutlich: Beim Großprojekt Stuttgart 21 konnten 6.250 Gleistragplatten in nur 2,5 Jahren verlegt werden. Insgesamt entstanden dort 34,5 Kilometer feste Fahrbahn. Noch größer war der Einsatz beim Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 mit über 300 Kilometern, abgeschlossen im Dezember 2017.

Globaler Treiber im Bahninfrastrukturausbau

International spielt die Technologie eine Schlüsselrolle. In Großbritannien werden beim Hochgeschwindigkeitsprojekt High Speed 2 rund 453 Kilometer Slab Track verlegt. In Indien entsteht eine 165 Kilometer lange Strecke zwischen Delhi und Meerut, für welche die PORR als Lizenzgeberin agiert. Auch in Rumänien kam mit einem innovativen Schienenauszug eine neue Komponente zum Einsatz.

Zukunftsmarkt Infrastruktur

Die feste Fahrbahn ist ein Kernprodukt der PORR, besonders in Märkten mit hohem Investitionsbedarf. Deutschland steht mit einem großen Sanierungsrückstau im Fokus. Gleichzeitig treibt das europäische Infrastrukturprojekt TEN-T den Ausbau des internationalen Schienennetzes voran und setzt auf ein leistungsfähiges, vernetztes Transportsystem über Ländergrenzen hinweg.

EU Green Deal als Rückenwind für den Schienenverkehr

Der EU Green Deal stärkt die Schiene als zentrales Element klimafreundlicher Mobilität. Geplant ist, mehr Güter und Personen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken zu verlagern, die Reisegeschwindigkeiten von über 300 km/h ermöglichen.

Für Bahngesellschaften bringt die feste Fahrbahn klare Vorteile: kürzere Bauzeiten, geringere Wartungskosten, höhere Sicherheit und verbesserter Komfort. Mit Slab Track Austria hat die PORR (ISIN: AT0000609607) ein Produkt etabliert, das auf internationalem Parkett für Dynamik sorgt und die Basis für den nächsten Schub im Schienenverkehr liefert.

