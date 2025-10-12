Der Goldpreis hat in dieser Woche einen Kurs von 4.000 US$ erreicht. Doch laut Ray Dalio sollten Anleger jetzt trotzdem noch auf das Edelmetall setzen. Das steckt dahinter. Ray Dalio glaubt weiter an Gold Der Goldpreis ist bereits in unglaubliche Höhen gestiegen, doch trotzdem sieht Ray Dalio das Edelmetall im aktuellen Umfeld als ein unverzichtbares Asset an. Der langjährige Kopf und Gründer von Bridgewater Associates sagte auf dem Greenwich Economic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de