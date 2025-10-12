© Foto: DALL-E

Ray Dalio schlägt Alarm: Die explodierenden US-Staatsschulden könnten zu einem globalen Krisenherd führen - mit Szenarien, die an die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern.Ray Dalio sieht die USA auf gefährlichem Kurs. Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager und Gründer von Bridgewater Associates warnt vor den dramatisch steigenden US-Staatsschulden, die eine Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellen könnten. Der Schuldenberg der weltgrößten Volkswirtschaft steige viel zu schnell, erklärte Dalio in einem aktuellen Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenn die Schulden stärker als die Einkommen steigen, sei das "wie Kalk in den Arterien" und würde dazu führen, dass …