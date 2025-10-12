Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.10.2025, 15:15, Zürich/Berlin Aktuell steigt die Weltbevölkerung um rund 100 Millionen Menschen jährlich an. Rund 8,3 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Im Jahr 2025 beträgt der Kalimarkt ungefähr knapp 66 Milliarden US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital