- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Namen von Discovery Silver Corp., Endeavour Silver Corp., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.10.2025, 15:05, Zürich/Berlin Seit Jahresbeginn hat sich Silber in US-Dollar gerechnet um deutlich mehr als 60 und in Euro gerechnet um rund 50 Prozent verteuert. Das sind Werte, die wohl von keinen Branchenkennern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital