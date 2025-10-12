© Foto: adobe.stock.comDie epische Goldpreisrallye scheint ihre Fortsetzung zu finden. Womöglich entpuppt sich der markante Rücksetzer vom Donnerstag sogar als Brandbeschleuniger für Gold. Die bärenstarke Reaktion vom Freitag lässt hoffen. Gold nach Abverkauf gestählt Der Goldpreis geriet am Donnerstag (09. Oktober) temporär massiv unter Druck. Gewinnmitnahmen bereiteten der Rekordjagd des Edelmetalls zunächst ein abruptes Ende. Der Goldpreis tauchte erneut unter die Marke von 4.000 US-Dollar ab. Die Vehemenz des Rücksetzers ließ nicht viel Gutes erwarten. Ein möglicher Grund: Der ein oder andere Marktakteur verabschiedete sich aufgrund der Entspannung im Nahen Osten aus dem sicheren Hafen Gold. Zudem bewegte …Den vollständigen Artikel lesen ...
