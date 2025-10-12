"Black Swan"-Autor Nassim Taleb warnt vor einer gefährlichen Illusion der Stabilität: Die Rallye an den Börsen überdeckt massive Schuldenrisiken - ein Crash rückt näher. Wenn Nassim Nicholas Taleb spricht, hören die Finanzmärkte genau hin. Der Bestsellerautor von "The Black Swan" und einer der einflussreichsten Denker in Sachen Risiko- und Krisentheorie warnt eindringlich vor einer gefährlichen Illusion der Stabilität, die derzeit über den Börsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE