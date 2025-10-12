Zuletzt hat sich der für die Energiewende so wichtige Rohstoff deutlich verteuert. Was für eine Trendwende beim Lithiumpreis spricht und welche Unternehmen profitieren könnten. Die Meldung sorgte jüngst für nen des begehrten Rohstoffs Lithium sollen offenbar in einem Vorkommen in der Altmark liegen, einer Region in Sachsen-Anhalt. Das würde bedeuten, dass das Gebiet zu einem der größten Lithiumvorkommen weltweit gehört. Experten verweisen jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
