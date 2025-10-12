© Foto: OpenAIDiese Unternehmen aus dem S&P 500 verzeichneten 2025 die stärksten Kursgewinne.Robinhood steht mit einem beeindruckenden Kursanstieg von über 243 Prozent im Jahr 2025 an erster Stelle. Der Finanzdienstleister hat erfolgreich neue Einnahmequellen erschlossen und seine Plattform weiter ausgebaut, was zu einer erhöhten Nutzerbasis und Handelsaktivität geführt hat. Western Digital verzeichnete einen Kursanstieg von über 126 Prozent seit Jahresbeginn. Der Anstieg des Herstellers von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten, ist auf die steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, insbesondere im Zusammenhang mit der wachsenden Datenmenge durch KI-Anwendungen und Cloud-Computing, zurückzuführen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
