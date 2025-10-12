Strom als Antrieb im Straßengüterverkehr ist kein Selbstläufer. Doch immer mehr mittelständische Speditionen erkennen das Potenzial von elektrischen Trucks - und legen los. Dr. Carl Philip Tüllmann-de Lima von GP Joule Connect erklärt in unserem Podcast, wie die Umstellung gelingt - vom ersten E-Truck bis zum geteilten Lkw-Ladepark. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Was zunächst simpel klingt - Diesel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net