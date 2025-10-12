Unser Planet besitzt einen unsichtbaren Schutzschild, ohne den es uns nicht gäbe. Eine neue Simulation zeigt nun, dass seine Entstehungsgeschichte anders verlaufen sein könnte als bisher angenommen. Ein Team von Geophysikern hat in einer neuen Studie gezeigt, wie das Magnetfeld der Erde schon vor Milliarden von Jahren entstehen konnte. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse stellen eine lang gehegte Annahme auf den Prüfstand. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n