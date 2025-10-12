Stellt euch vor, ihr könntet etwas Unsichtbares wiegen. Genau das ist jetzt gelungen - mit einem kosmischen Trick und einer winzigen Störung in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Ein internationales Team von Astronom:innen hat ein Objekt mit der Masse von über einer Million Sonnen in rund 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung aufgespürt. Es ist die masseärmste Struktur, die je auf diese Distanz und mit dieser Methode nachgewiesen wurde. Die Entdeckung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
