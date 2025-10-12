© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung Photo

Erneuerbare-Energien-Aktien erleben derzeit eine Erholung an den Märkten. Grund ist die wachsende Stromnachfrage durch die KI. Und: Erneuerbare können schneller und günstiger als Fossile und Kernenergie aufgebaut werden.Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien erleben derzeit eine starke Erholung. Nach zwei Jahren mit negativen Kursentwicklungen und zahlreichen Verkäufen, durch die der Sektor in Mitleidenschaft gezogen wurde, kehren nun wieder Investoren zurück. So hat der RENIXX, der Renewable Energy Industrial Index, innerhalb von drei Monaten mehr als 30 Prozent hinzugewonnen. Zum Vergleich: Innerhalb von drei Jahren verlor der Index für Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren …