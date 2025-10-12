Seit fünf Jahren ist der Markt im Defizit. Die Unterversorgung fordert nun ihren Tribut. Der Preis für das Edelmetall steuert die 50-Dollar-Marke an. Wird die Hürde genommen, geht die Rally weiter. Die Entwicklung vom Goldpreis ist schon beeindruckend, doch gerade stiehlt Silber dem großen Bruder die Show. Der Preis ist seit Jahresanfang um mehr als 50 Prozent gestiegen. Silber nähert sich jetzt seinen Rekordständen aus den Jahren 1980 und 2011. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
