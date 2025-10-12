173 % in 7 Tagen - RAIL wird von der ETH Foundation implementiert

Hinter den Krypto-Walen verbergen sich nicht selten Institutionen wie die Ethereum Foundation, die über entscheidenden Insiderinformationen verfügen und die nächsten steigenden Kryptowährungen anzeigen können. Auch dieses Mal hätten Investoren innerhalb weniger Monate ihr Kapital vervielfältigen können, wenn sie den richtigen Signalen gefolgt wären. Welcher Coin nun ein überdurchschnittliches Potenzial besitzt und worauf dies zurückzuführen ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Privacy-Coins wie Railgun (RAIL) und Zcash (ZEC) boomen

Durch die Verfolgung von Onchain-Daten können Investoren entscheidende Einblicke in den Krypto-Markt und die künftigen Entwicklungen erhalten. Zuletzt ist der Privacy-Coin Railgun (RAIL) aufgrund seines hohen Kursanstiegs von 172,87 % innerhalb von nur sieben Tagen aufgefallen, während die Altcoins abseits BTC und ETH aufgrund des Flashcrash in dieser Zeit 11,94 % an Wert verlor.

Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf die Bedeutung, welche Railgun für das Ethereum-Ökosystem einnehmen kann. Wie entscheidend dies gerade für Investoren ist, lässt sich unter anderem auch an dem boomenden Kryptosektor der Privacy-Coins erkennen, wobei Zcash (ZEC) in einem Monat um beeindrucken 439,13 % steigen konnte.

RAIL und ZEC seit Erwähnung von Vitalik Buterin | Quelle: Tradingview

Zudem hat der Ethereum-Mitbegründer in der letzten Zeit mehrfach die Wichtigkeit von Privatsphäre für Blockchains angesprochen. Da viele Investoren auf seine Worte achten, sind die von ihm hervorgehobenen Coins und Sektoren kurze Zeit danach meist im Vergleich zum Rest des Krypto-Marktes überdurchschnittlich gestiegen.

Daher ist der Boom der Privacy-Coins nun auch kein Wunder, die über die vergangenen sieben Tage mit einem durchschnittlichen Plus von 6,2 % laut den Angaben von Dexu der einzige Kryptosektor über die vergangenen sieben Tage mit einem Plus war.

Darum passt Railgun perfekt zur Vision von Vitalik Buterin

Laut Vitalik ist Privatsphäre kein Luxus, sondern ein zentrales Element von Dezentralisierung und Freiheit. Denn wer Daten kontrolliere, würde auch Macht erhalten, was wiederum zur Zentralisierung führe. Insbesondere in Phasen, in denen die öffentliche Meinung oder politische Repressionen stärker werden, sei diese von größerer Relevanz.

Dabei sollten die Ethereum-Nutzer jedoch nicht extra einen Privacy-Wallet-Client nutzen müssen, sondern die Wallets das Konzept der "shielded balance" adoptieren. Auf diese Weise sollen private Transaktionen zu einem neuen Standard der Ethereum-Blockchain werden. Dafür sind vor allem FOCIL (Fixed Overhead Confidential Information Leakage) und EIP-7701 von besonderer Relevanz.

FOCIL soll dafür sorgen, dass indirekte Informationen wie Transaktionszeitpunkt, Transaktionshäufigkeit und Zero-Knowledge-Proofs sensible Daten künftig gleich aussehen. EIP-7701 soll hingegen Account-Abstraktion und Privacy-Funktionen effizienter gestalten, indem die Art und Weise verbessert wird, wie Transaktionen vornehmlich im Zusammenhang mit Smart Contracts signiert und verarbeitet werden.

Many r getting excited that @ethereumfndn wallet Kohaku is @RAILGUN_Project integrated. Exciting for sure, but what has even more impact on private volume is the implementation of zk multisigs. Something Railgun has recently solved thanks to several overachieving developers. https://t.co/TRRCRbtltG - Railgun Intern (@RailgunIntern) October 9, 2025

In dieser Hinsicht stellt Railgun die perfekte Ergänzung für FOCIL und EIP-7701 dar, da es die Transaktionen anonymisiert, während die anderen dafür sorgen, dass niemand erkennt, dass sie privat sind. Somit können die Sicherheit und Privatsphäre auf Ethereum bedeutend verbessert werden. Bald soll Railgun auch in das Ethereum-Toolkit für Wallets mit dem Namen Kohaku integriert werden, was dem Projekt weiteren Rückenwind bietet.

Dennoch ist Railgun nicht das einzige Kryptoprojekt, das sich auf Ethereum bezieht oder mit der Chain in einem engen Zusammenhang steht. Ebenso sind es das Aztec Network mit einer Rollup auf Ethereum, das sanktionierte Tornado Cash, das Secret Network auf Cosmos mit ETH-Brücke und entferntere Projekte wie Zcash und Aleo.

Dennoch stellt Railgun derzeit den vielversprechendsten Privacy-Coin dar und wird erst mit 225,66 Mio. USD bewertet, während es bei ZEC 4,39 Mrd. USD sind. Sollte eine Annäherung der Marktkapitalisierungen erfolgen, könnte RAIL um beeindruckende 1.845 % steigen. Da Ethereum deutlich verbreiteter ist, scheint eine solche Angleichung mittelfristig wahrscheinlich.

Basieren Sie Ihre Trades auf wichtigen Daten, um profitabler zu werden

Wer schon etwas länger auf dem Krypto-Markt ist, der weiß, wie stark die Worte von Vitalik die Kurse von Kryptowährungen und ganzen Sektoren steigern können, wie nun mit den Privacy-Coins. Hätten Sie damals genauer auf Vitalik geachtet, könnten Sie sich inzwischen über beträchtliche Gewinne erfreuen.

ZEC ist beispielsweise noch weiterhin einer der führenden Privacy-Coins, nach Monero. Hätten Sie auch die Entwicklung der Narrative und des Mindshares beachtet, dann hätten sich die Anzeichen für eine überdurchschnittliche Chance weiterhin verdichtet. Aber auch noch weitere Daten wie Aktivität des Smart Moneys können in dieser Hinsicht hilfreich sein.

Mit ZEC hätten Sie mit einem Investment während der Erwähnung von Vitalik im Juni (erste Berichte gab es schon im April) 491,30 % und mit RAIL 350,45 % erzielt, womit Sie die Performanz der meisten führenden Kryptowährungen in derselben Zeit hätten übertreffen können. Damit Sie künftig die explodierenden Coins vor den anderen Investoren finden können, wurde der neue Krypto-Trading-Bot Snorter entwickelt.

Dieser analysiert die Mempools und Validatoren-Warteschlangen, um die Transaktionen schon vor den meisten anderen Anlegern anzuzeigen, damit sie einen strategischen Vorteil erhalten. Zudem soll er die niedrigsten Gebühren von allen Krypto-Trading-Bots verlangen, die nur bei 0,85 % liegen. Hinzu kommen fortschrittliche Filtermethoden für Smart Money, heiße und kalte Coins sowie Betrugs- und Preismanipulationsschutz.

Noch befindet sich Snort im Presale, der bisher 4,60 Mio. USD eingenommen hat. Denn die Anleger wollen sich die maximalen Vorteile für den Handelsroboter wie Gebührennachlass sowie erweiterte Analyse- und Filterfunktionen sichern. Ebenso lockt die attraktive Staking-Rendite von dynamischen 109 % pro Jahr. Allerdings sind fortan nur noch weniger als 8 Tage für den Vorverkauf nach.

