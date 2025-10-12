© Foto: DALL-E

Die Royal Bank of Canada gehört zu den sichersten Dividendenaktien der Welt. Seit Jahren werden die Dividenden zudem kontinuierlich gesteigert und auch der Kurs entwickelt sich nicht schlecht.In der letzten Woche haben wir uns Rubis als Dividendenaristokraten angesehen, der trotz eines starken Kursanstiegs weiterhin eine hohe Dividende bietet. Heute wenden wir uns der Royal Bank of Canada (RBC) zu, einem weiteren beeindruckenden Unternehmen mit langjähriger Dividendenhistorie und einer starken Profitabilität. Dank seiner Stabilität und stetiger Dividendensteigerungen ist die Aktie nicht uninteressant für langfristig orientierte Einkommensinvestoren. Obwohl RBC keinen …