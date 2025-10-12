Deal mit Trump: Astrazeneca bekommt Zollnachlass für Preissenkungen in USA

WASHINGTON - Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat sich mit US-Präsident Donald Trump auf Preissenkungen bei einigen Medikamenten im Gegenzug für Zollnachlässe geeinigt. Trump gab die Einigung am Freitagabend im Oval Office des Weißen Hauses in Washington im Beisein von Astrazeneca-Chef Pascal Soriot bekannt. Neue Astrazeneca-Medikamente sollen demnach in den Vereinigten Staaten nicht teurer sein als in anderen vergleichbaren Ländern. Dafür gibt es drei Jahre lang Ausnahmen von den angedrohten hohen Pharmaeinfuhrzöllen Trumps.

Gespräche über Sparrunde: Kippt die Porsche-Jobgarantie?

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG und der Betriebsrat haben erste Gespräche über eine Verschärfung des Sparkurses bei den Schwaben geführt. Bereits Anfang des Jahres seien von beiden Seiten Sofortmaßnahmen beschlossen worden, um Personalkosten für das laufende Jahr zu senken, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Damals sei schon angekündigt worden, Gespräche über ein Zukunftspaket aufzunehmen.

Chinesischer Automarkt wächst im September



PEKING - Der chinesische Automarkt hat im September weiter zugelegt. Die Auslieferungen von Autos an Endkunden zogen im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,24 Millionen Fahrzeuge an, wie es von der Branchenvereinigung PCA in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen am Wochenende hieß. Schub kam vor allem weiter von Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos. Die in China unter NEV (new energy vehicle) firmierenden Autos wuchsen um 16 Prozent auf 1,31 Millionen.

Kassenärzte wollen Krankschreibung erst ab Tag vier



BERLIN - Zur Entlastung des Gesundheitssystems schlägt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erneut weniger strenge Regeln bei der Krankschreibung vor. Arbeitnehmer sollten generell erst ab dem vierten Tag zum Arzt müssen, um sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu holen, bekräftigte Vorstandschef Andreas Gassen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die aktuell geltende Möglichkeit für Arbeitgeber, schon in den ersten drei Tagen eine Krankschreibung zu verlangen, führe zu Abertausenden Arztbesuchen, die nicht zwingend notwendig wären, sagte er.

Antrag für Bundesrat: Spritpreise sollen nur noch einmal am Tag steigen

BERLIN - Spritpreis hoch, Spritpreis runter, und das immer öfter am Tag: Geht es nach Baden-Württemberg, soll mit diesen Schwankungen an Tankstellen bald Schluss sein. Der Bundesrat soll am Freitag über einen entsprechenden Antrag des Landes beraten. Darin wird von der Bundesregierung die Einführung einer Preisbremse nach österreichischem Vorbild gefordert. Im Nachbarland ist es Tankstellenbetreibern einmal täglich um 12 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürfen jederzeit vorgenommen werden.

ROUNDUP: Chinesen wollen Autoschloss-Hersteller Kiekert behalten

HEILIGENHAUS/VELBERT - Der chinesische Autozulieferer Lingyun hat seine Absicht bekräftigt, Eigentümer des insolventen Autoschloss-Spezialisten Kiekert zu bleiben. "Das Ziel ist es, die Insolvenz möglichst schnell aus der Welt zu schaffen", sagte ein Sprecher von Lingyun auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Nur jeder Elfte würde KI-Agenten für sich einkaufen lassen

KÖLN - Die meisten Menschen in Deutschland möchten sich das Einkaufen nicht von künstlicher Intelligenz abnehmen lassen. Nur 9 Prozent können sich vorstellen, einen Einkaufsagenten zu nutzen, der ihr Kaufverhalten analysiert und automatisch benötigte Lebensmittel oder Drogerieartikel nachbestellt. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

MARSHALL - Samsung soll nach einem Urteil von Geschworenen in Texas rund 445,5 Millionen Dollar für Patentverletzungen zahlen. Damit setzte sich die klagende Firma Collision Communications in erster Instanz durch. Solche Geschworenen-Urteile werde allerdings in Berufungsverfahren manchmal gesenkt.

Anwalt der Republik vermutet Benko-Vermögen in Stiftungen

WIEN - Im Fall des gestrauchelten Investors René Benko sieht die österreichische Finanzprokuratur noch viele offene Fragen. Die extreme Intransparenz des von Benko gegründeten Signa-Imperiums mit mehr als 1.130 Gesellschaften erfordere eine Rekonstruktion der Vermögensverschiebungen und der Geldflüsse, sagte der Chef der Finanzprokuratur und oberste Anwalt der Republik, Wolfgang Peschorn, der dpa. "Wir brauchen das große Bild." Die Finanzprokuratur ist in Österreich eine dem Finanzministerium unterstellte Dienststelle.

Cyberangriff: Daten von Millionen Qantas-Kunden öffentlich

SYDNEY - Rund drei Monate nach einem Cyberangriff haben Hacker laut Medienberichten Daten von bis zu 5,7 Millionen Kunden der australischen Fluggesellschaft Qantas online veröffentlicht. Die Airline teilte mit, Qantas sei eines von mehreren Unternehmen weltweit, deren Daten nach dem Angriff von Anfang Juli verbreitet worden seien. Die Kundeninformationen seien damals über die Plattform eines Drittanbieters gestohlen worden.



