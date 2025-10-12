Anzeige
WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC
Tradegate
10.10.25 | 21:57
251,90 Euro
-0,14 % -0,35
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
ORACLE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ORACLE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
249,05249,4019:02
251,85252,6010.10.
ratgeberGELD.at
12.10.2025 22:39 Uhr
262 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Oracle (ORCL): Cloud-Gigant in Lauerstellung!

Ausbruch über Schlüsselmarke?

Rückblick

Der Blick auf den Chart der Oracle-Aktie zeigt nach einem Kurssprung im September eine Korrektur oberhalb des EMA 50. Seitdem bewegt sich das Papier seitwärts. Aktuell ringt der Kurs mit der markanten Widerstandszone bei rund 300 USD. Dies deutet auf eine Unentschlossenheit hin, bevor die nächste größere Bewegung eingeleitet werden könnte.

Oracle-Aktie: Chart vom 10.10.2025, Kürzel: ORCL, Kurs: 289.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie notiert aktuell über dem 20-Tage und dem 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt. Ein deutlicher und nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone von 300 USD (idealerweise mit hohem Volumen) würde als starkes bullisches Zeichen gewertet werden. Damit würde der Weg zum alten Rekordhoch bei 345 USD und darüber hinaus frei.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie das GAP bei rund 243 USD unterschreiten, wäre dies ein bärisches Signal. Ein Bruch unter diese Zone könnte zu einer weiteren Korrektur führen, mit potenziellen Zielen im Bereich der Juni-Kurslücke bei 180 USD oder tiefer.

Meinung

Oracle hat in seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, insbesondere angetrieben durch das Wachstum des Cloud-Geschäfts (OCI - Oracle Cloud Infrastructure) und die starken Zuwächse in der Fusion und NetSuite Cloud Applications Sparte. Das Unternehmen positioniert sich aggressiv im KI-Sektor, indem es Partnerschaften mit führenden KI-Start-ups eingeht, um seine Cloud-Infrastruktur bereitzustellen. Ein wichtiger fundamentaler Treiber ist die anhaltende Kundenmigration von On-Premise-Datenbanken in die Oracle Cloud. Dennoch bleibt der Wettbewerb mit etablierten Cloud-Playern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure eine Herausforderung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 835.17 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 8.08 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu ORCL ist bullisch
  • Quellennachweis: -
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
