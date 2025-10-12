Nicht Bitcoin und Gold, sondern diese Assets empfiehlt Finanzexperte Kiyosaki!

Über Jahre war der viel beachtete Finanzexperte und Autor des Buches "Rich Dad Poor Dad", Robert Kiyosaki, für seine Empfehlungen von Bitcoin und Gold als Vermögenswerte bekannt geworden. Mittlerweile hat er seine Meinung jedoch gewandelt und empfiehlt stattdessen vor allem zwei andere Vermögenswerte. Warum er seine Ansicht verändert hat und welche Assets es nun stattdessen sind, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Kiyosaki ist für seine Warnungen vor Fiatwährungen und Empfehlungen von Gold und Bitcoin bekannt

Einer der lautstärksten Kritiker der inflationären Fiatwährungen und Befürworter der "harten Vermögenswerte" ist Robert Kiyosaki, womit er eine große Anhängerschaft um sich geschart hat. Aber auch in der Krypto-Community genießt er aufgrund seiner Unterstützung eine hohe Aufmerksamkeit und Anerkennung, nicht zuletzt, da sein Buch Generationen geprägt hat.

Denn die Notenbanken drucken ununterbrochen neues Geld, welches wiederum die Kaufkraft der jeweiligen Fiatwährungen verringert. Im gleichen Zuge werten hingegen die echten Sachwerte wie Gold auf. Insbesondere das Edelmetall sah er dabei als eine Art Versicherung gegenüber der Dummheit der Politiker.

I cannot believe how easy Bitcoin has made getting rich…so easy.



Why everyone is not buying and holding Bitcoin is beyond me.



Even .01 of a Bitcoin is going to be priceless in two years…. and maybe make you very rich.



Sure Bitcoin goes up and down….but so does real life.… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 26, 2025

Ab dem Jahr 2020 hat Kiyosaki auch vermehrt Bitcoin empfohlen und ihn als das "Geld des Volkes" bezeichnet. Dabei würde der dezentrale BTC im Kontrast zur zentralistischen Macht der Zentralbanken eine attraktive Alternative darstellen. Schließlich wurde seine Limitierung auf 21 Mio. Bitcoins fest in dem Code verankert, womit er sogar seltener als Gold ist.

Kiyosaki empfahl Bitcoin immer wieder, wie auch Gold, als einen Schutz gegenüber der Inflation und der Bankenkrise, da die Anleger von einem Bank Run beeinträchtigt werden könnten. Mittlerweile hat der Finanzexperte jedoch seine Ansicht verändert und empfiehlt stattdessen zwei andere Vermögenswerte.

Diese Assets sollte man nun laut Kiyosaki kaufen

Will Smith slaps Chris Rock at Oscars. Biden slaps Putin on world stage. Toxic masculinity. World in trouble. National debt to go through the roof. Biden causing inflation & blaming Putin. Dollar about to implode. Buy more gold, silver, Bitcoin, Ethereum, & Solana before WW3. - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 29, 2022

Bereits im Jahr 2021 hat Kiyosaki Ethereum neben Bitcoin und Silber empfohlen. Im Jahr 2022 ist dann auch noch Solana hinzugekommen. Am 10. Oktober hat er dann noch einmal betont, dass Silber und Ethereum und "hot, hot, hot" seien.

Danach folgte am 11. Oktober ein weiterer Beitrag, indem er sogar erwähnte, dass XAG und ETH mittlerweile am besten seien. Dies führt er darauf zurück, dass es sich bei ihnen um Wertspeicher handelt, sie von der Industrie gebraucht werden und ihre Bewertungen niedrig sind.

REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad's Prophecy. That crash will happen this year.



Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad.



REMiNDER: I have… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025

Trotzdem empfiehlt Kiyosaki stets auch eine eigene Due Diligence durchzuführen, indem man sich unter anderem mit den Pro- und Kontra-Argumenten auseinandersetzt. Denn nur auf diese Weise könne man wirkliche finanzielle Intelligenz kultivieren.

Ethereum und Silber haben im Vergleich zu ihren bisherigen Allzeithochs noch keine solche steilen Rallys wie Bitcoin und Gold verzeichnet. Sofern der Zyklus nun aufgrund der zahlreichen Gründe fortgesetzt wird, könnte sich ETH während der Altcoin-Saison deutlich besser entwickeln, aber auch für XAG stehen die Chancen gut.

Wale bereiten sich mit nächstem Katalysator auf den Bullenmarkt vor

Nach den bemerkenswerten Äußerungen von Vitalik Buterin über die Privacy-Coins, konnten sie in der letzten Zeit die anderen Kryptosektoren in ihrer Performanz übertreffen. Mittlerweile verschiebt sich der Fokus aber auch immer stärker auf die Skalierung der größten Blockchain: Bitcoin.

Denn aufgrund der hohen Liquidität von mehr als 2,2 Bio. USD nehmen einige Krypto-Experten an, dass sich BTC auch in anderen Kryptosektoren zum Marktführer etablieren wird. Schließlich muss dieser künftig nicht mehr nur passiv als Wertspeicher verwahrt werden, sondern kann aktiv in den dApps der nächsten Generation genutzt werden.

Die Bitcoin-Basischain erhält mithilfe von Bitcoin Hyper eine Erweiterung mit der SVM (Solana Virtual Machine), um somit die hinderlichen technologischen Beschränkungen aufzuheben. Somit müssen die Nutzer nicht mehr höhere Gebühren als für die Waren selbst zahlen und auf eine Transaktionsbestätigung mindestens 10 Minuten warten.

Stattdessen wird BTC mit einer der am besten skalierbaren Blockchains vereint. So erreicht Solana derweilen schon dank Hardwarebeschleunigung und paralleler Verarbeitung eine Verzögerung von weniger als 100 ms und theoretisch unendlich viele Transaktionen pro Sekunde. Gleichzeitig sind die Gebühren praktisch nicht spürbar.

Bitcoin lässt sich somit in zahlreichen neuen Anwendungen nutzen, welche Entwickler auf Bitcoin Hyper bereitstellen können. Dank der Kompatibilität mit Solana und der Vertrautheit mit den Entwicklertools kann die Adoption beschleunigt werden, damit schnell ein diversifiziertes Angebot bereitgestellt wird, was Chancen mehrt und Risiken minimiert.

Daher konnte Bitcoin Hyper auch schon zahlreiche Wale überzeugen, die bereits für mehrere Millionen US-Dollar HYPER-Coins erworben haben. Denn dieser Token wird von allen Nutzern benötigt, um die Netzwerkgebühren zu zahlen. Zudem erwarten sie vermutlich, dass die schnellste Bitcoin-Layer-2 zusammen mit BTC wachsen kann.

Deshalb hat er Vorverkauf bisher schon 23,29 Mio. USD eingenommen. Wer sich nun beeilt, könnte noch einige der heiß gefragten HYPER-Token im Presale-Angebot erhalten. Während der nächsten 24 Stunden werden sie noch für einen Preis von 0,013105 USD angeboten, da mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine Preiserhöhung erfolgt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.