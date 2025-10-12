Dogecoin-Crash verstärkt sich: KI-Analyse warnt vor außergewöhnlich hohen Risiken

Der Kryptomarkt steht nach dem gestrigen Crash weiter unter Druck. Bitcoin notiert rund fünf Prozent im Minus und hält sich aktuell knapp über 111.000 US-Dollar. Besonders stark betroffen sind die Altcoins, deren Verluste sich weiter ausweiten. Dogecoin gehört dabei zu den größten Verlierern: In den letzten 24 Stunden fiel der Kurs um etwa 20 Prozent, auf Wochensicht summiert sich das Minus auf rund 25 Prozent. Damit ist kein anderer Top-10-Coin so schwach wie DOGE.

ChatGPT-Analyse: Dogecoin-Risiko erreicht kritische Schwelle

Dogecoin steht nach dem historischen Krypto-Crash unter starkem Abwärtsdruck. Innerhalb von nur 24 Stunden verlor die Währung rund 20 Prozent und fiel auf etwa 0,19 US-Dollar. Das deutet auf ein tiefes Misstrauen des Marktes gegenüber einer kurzfristigen Erholung hin. Massive Liquidationen und volatile Funding-Raten im Derivatehandel belegen, dass viele Anleger überhebelt waren.

Der Rückgang der On-Chain-Aktivität zeigt zugleich, dass die Nachfrage deutlich nachgelassen hat. Dies ist ein Zeichen, dass die Bewegung weniger fundamental als technisch bedingt ist. Aus technischer Sicht zeigt sich ein negatives Bild: tiefere Hochs, geringere Liquidität und ein klar abwärtsgerichteter Trend sprechen gegen eine baldige Trendwende.

Strukturelle Schwächen belasten Dogecoin langfristig

Langfristig bleibt Dogecoin strukturell belastet, so die ChatGPT-Analyse. Die unbegrenzte jährliche Token-Emission von rund fünf Milliarden DOGE führt zu einer kontinuierlichen Verwässerung des Werts. Ohne klare Anwendungsfelder oder steigende Nutzung bleibt der Inflationsdruck hoch und untergräbt nachhaltige Kurssteigerungen.

Hinzu kommt eine starke Abhängigkeit von Stimmungswellen und großen Wallet-Inhabern, die Kursbewegungen erheblich verstärken können. Dieses Ungleichgewicht macht den Coin besonders anfällig in Phasen sinkender Risikobereitschaft. Eine aggressive Buy-the-Dip-Strategie wäre derzeit spekulativ und riskant. Erst wenn Derivate-Märkte Stabilität zeigen, die Netzwerkaktivität wieder anzieht und sich ein klares Bodenmuster ausbildet, könnte Dogecoin in eine nachhaltige Erholungsphase übergehen.

Snorter Presale: KI-Trading-Bot revolutioniert Memecoin-Handel

Der jüngste Krypto-Crash hat die Risiken des Marktes erneut deutlich gemacht, insbesondere in hochspekulativen Segmenten wie den Memecoins. Zwischen kurzfristigen Hypes, undurchsichtigen Projekten und massiver Volatilität bewegen sich Anleger in einem Umfeld, das stark von Emotionen und Intransparenz geprägt ist. Hier kann ein technologischer Vorsprung über Erfolg oder Verlust entscheiden. Genau diesen Vorsprung möchte das neue Projekt Snorter schaffen.

Im Gegensatz zu klassischen Tools setzt Snorter auf ein Zusammenspiel aus maschinellem Lernen, Echtzeitanalyse und der Geschwindigkeit der Solana-Blockchain. Das System beobachtet On-Chain-Daten in Sekundenbruchteilen, erkennt Liquiditätsveränderungen und identifiziert Muster, die auf potenzielle Kursbewegungen hinweisen. Die zentrale Facette des Ökosystems ist der SNORT-Token, der als Zugangsschlüssel für alle Funktionen dient.

