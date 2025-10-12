XRP Flash-Crash: Dramatischer Wertverlust von 50% in nur 30 Minuten erschüttert Kryptomarkt

Der vergangene Handelstag markierte einen der schwersten Einbrüche der Krypto-Geschichte. Innerhalb weniger Stunden wurden über 20 Milliarden US-Dollar an Positionen liquidiert - ein neuer Negativrekord. Besonders Altcoins gerieten unter massiven Druck und verloren teils mehr als 50 Prozent ihres Werts. Während sich viele Coins von ihren Verlaufstiefs deutlich erholten, bleibt XRP immer noch mit rund zehn Prozent Verlust im Minus. Der dramatischste Moment: XRP verlor gestern sogar rund 50 Prozent seines Werts in nur 30 Minuten.

Anatomie des XRP Flash-Crashs: Liquidationskaskade außer Kontrolle

Gestern erlebte der Kryptomarkt eine extreme Ausnahmesituation, auch bei XRP: In nur etwa 30 Minuten fiel der Marktwert von XRP um rund 50 Prozent. Solch ein rascher Einbruch resultiert nicht aus herkömmlichem Handelsdruck, sondern aus einem verhängnisvollen Zusammenspiel von Marktmechanismen. Der Auslöser war vermutlich ein massiver Verkaufsimpuls durch große Market-Orders, die direkt in dünne Orderbücher trafen.

Dieser Preisdruck erzeugte einen plötzlichen Kurssturz, der unmittelbar Stop-Losses und Liquidationen in gehebelten Long-Positionen auslöste. Diese Zwangsliquidierungen erzeugten erneut Verkaufsdruck, der den Kurs weiter herunterriss. Es entstand eine regelrechte Liquidationskaskade, die den Markt in einen Abwärtsstrudel zog und normale Handelsmuster vollständig außer Kraft setzte.

Fehlende Liquidität verstärkte den dramatischen Preisverfall

Der Analyst Dom (@traderview2) machte darauf aufmerksam, dass die Liquidität auf den XRP-Spotmärkten kurz vor dem Crash nahezu vollständig verschwand. Laut seiner Analyse zeigte das Orderbuch, dass innerhalb von Sekunden die Tiefe im besagten Bereich um den aktuellen Kurs praktisch ausgelöscht war. Käufer und Verkäufer zogen ihre Orders zurück, wodurch keine Marktstabilität mehr bestand.

Nach dem Tiefpunkt griffen algorithmische Gegenorders und Liquiditätsanbieter wieder ein, wodurch eine teilweise Erholung einsetzte. Solche Flash-Crashs sind oft kurzlebig, da der Markt nach dem ersten Schock wieder konsolidiert. In Summe war der gestrige Crash also kein "normaler" Ausverkauf, der durch fundamentale News begründet wurde, sondern ein Flash-Crash, getrieben durch Hebelwirkung, illiquide Orderbücher und Zwangsliquidationen.

