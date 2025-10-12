Historischer Krypto-Flash-Crash erschüttert Märkte: Droht nach der Erholung ein "Black Tuesday"?

Langsam kehrt wieder Ruhe am Kryptomarkt ein, nachdem sich in der Nacht von Freitag auf Samstag beispiellose Szenen abgespielt haben. Bitcoin bildete innerhalb eines einzigen Tages eine Kerze mit Kursschwankungen von 20.000 Dollar, während hunderte Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verpufften. Zahlreiche Altcoins mussten kurzzeitig Kurseinbrüche von mehr als 50 Prozent hinnehmen. Während inzwischen etwas mehr Stabilität einkehrt, stellt sich die entscheidende Frage: Ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Kaufen, oder folgt auf den Flash-Crash ein noch größerer Ausverkauf?

Experten warnen vor potentiellem "Black Tuesday" nach der Erholung

Auf den ersten Blick wirken die aktuellen Kurse bei vielen Altcoins wie ein Segen für Investoren. Viele Anleger hatten sich immer gewünscht, früher eingestiegen zu sein, und nun ergibt sich bei vielversprechenden Projekten die Chance, tatsächlich nochmal deutlich günstiger einzukaufen. Einige Top-Altcoins notierten auch Stunden nach dem Flash-Crash noch 40 bis 50 Prozent tiefer als am Vortag.

Krypto-Experten erinnern jedoch daran, dass die aktuellen Kurse sich zwar ideal für einen ersten Teilkauf anbieten, es aber bereits im April zu einer ähnlichen Situation gekommen ist. Damals folgte auf eine leichte Erholung nach dem Liberation Day am Montag beim Öffnen der Börsen nochmal ein Crash. Diesmal haben die Börsen in den USA zwar am Montag aufgrund eines Feiertags geschlossen, allerdings könnte der "Black Monday" dann eben am Dienstag folgen.

Bewährte Strategie für den volatilen Kryptomarkt

Analysten mit nachweislich hoher Trefferquote erklären, dass es während Trumps Amtszeit grundsätzlich eine gute Idee ist, auch immer genügend Liquidität für weitere Crashs bereitzuhalten. Grundsätzlich bleiben sie für den Kryptomarkt extrem bullish gestimmt, weisen aber darauf hin, dass ein erneuter Abverkauf am Dienstag keine große Überraschung wäre.

Vor allem sind inzwischen auch viele Privatanleger, die den Dip der letzten Stunden genutzt haben, schon wieder deutlich im Plus, sodass es auch hier wieder zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Es lohnt sich also, die Entwicklungen über das Wochenende und in der kommenden Woche genau zu verfolgen, um optimal positioniert zu sein.

Bitcoin Hyper Presale trotzt Marktturbulenzen mit starker Performance

Während der breite Markt in einer Korrektur feststeckt, trotzt Bitcoin Hyper dem Trend. Die Nachfrage nach dem neuen Projekt steigt rasant, denn hier entsteht eine Layer-2-Lösung, die als echtes Upgrade für Bitcoin gilt. Die sogenannte Hyper Chain, aufgebaut auf der Solana-Blockchain, soll es Anlegern ermöglichen, Bitcoin im DeFi-Bereich zu nutzen, etwa für Staking, Lending oder andere Anwendungen.

Mit der Hyper Chain wird Bitcoin erstmals DeFi-fähig, wobei Transaktionen deutlich schneller und günstiger ablaufen sollen als auf der klassischen Bitcoin-Blockchain. Schon im laufenden Presale wurden über 23 Millionen Dollar investiert. Experten erwarten deshalb, dass der Kurs nach dem Börsenstart kräftig zulegen könnte. Immer mehr Analysten halten einen Kursanstieg um mehr als das 30-fache für möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.