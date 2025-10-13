Ab dem 7. Oktober bietet Tineco zum Prime Day leistungsstarke Reinigungsgeräte mit bis zu 34% Rabatt, die Design und Funktionalität perfekt kombinieren.

Zum Amazon Prime Day 2025 dürfen sich Haushalte auf smarte Sauberkeit mit Stil freuen: Tineco bietet seine innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Rampenlicht stehen die Highlight-Produkte FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S7 Stretch Steam, FLOOR ONE STRETCH S6, PURE ONE S70 und das intelligente Teppichreinigungsgerät CARPET ONE Cruiser. Ob kabellose Freiheit, intelligente iLoop-Sensorik, kraftvolle Dampf-und Saugleistung oder vollautomatische Selbstreinigung Tineco vereint Spitzentechnologie und elegantes Design für eine gründliche Reinigung aller Bodenarten. Die Prime Day-Angebote machen es einfach, das perfekte Reinigungsgerät für jeden Haushalt zu sichern und den Herbst von Anfang an strahlend sauber zu gestalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007400406/de/

Elevate Your Home This Prime Day with Tineco's Stylish Cleaning Innovations

Die Prime Day Deals im Überblick:

FLOOR ONE S9 Artist für 569€ (UVP 799€)

für 569€ (UVP 799€) FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 589€ (UVP 699€)

für 589€ (UVP 699€) FLOOR ONE STRETCH S6 für 329€ (UVP 499€)

für 329€ (UVP 499€) PURE ONE S70 für 399€ (UVP 499€)

für 399€ (UVP 499€) CARPET ONE Cruiser für 529€ (UVP 699€)

Extra sparen: Mit dem Rabattcode TINECOPBDG erhalten Kunden zusätzlich zum Prime Day-Aktionspreis bis zu 5 Nachlass.

FLOOR ONE S9 Artist: Stil trifft Reinigungsintelligenz

Der FLOOR ONE S9 Artist vereint edles Design mit modernster Technologie und wird so zum Highlight für anspruchsvolle Haushalte. Ausgestattet mit iLoop-Sensorik, kraftvoller Saugleistung und einem intuitiven LED-Display bietet er jederzeit volle Kontrolle über den Reinigungsprozess. Das schlanke Gerätedesign in Kombination mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie ermöglicht ein besonders flexibles Handling mit 360°-Manövrierbarkeit, während ergonomischer Griff und ausgewogene Gewichtsverteilung die Bedienung angenehm leicht machen. Für maximale Hygiene sorgt das integrierte Selbstreinigungssystem: Dank der 85 °C FlashDry-Technologie werden Bürstenrollen automatisch gewaschen und getrocknet sauber, komfortabel und jederzeit einsatzbereit.

FLOOR ONE S9 Artist ist zum Prime Day für nur 569 Euro bei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 29 Prozent.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Mit Dampf für einen glänzenden Auftritt

Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam bringt kraftvolle Dampfreinigung in einem eleganten, schlanken Design ins Zuhause. Mit seinem innovativen 180° Lay-Flat-Mechanismus erreicht er mühelos auch schwer zugängliche Stellen. Die Kombination aus heißem Dampf und starker Saugleistung sorgt dabei für hygienische Tiefenreinigung ohne den Einsatz zusätzlicher Chemikalien. Dank der iLoop Smart Sensorik passt das Gerät Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an, was Effizienz und Komfort gleichermaßen steigert. Abgerundet wird das Konzept durch eine integrierte Selbstreinigungsfunktion, die den S7 Stretch Steam schnell und unkompliziert für den nächsten Einsatz bereitmacht.

Zum Amazon Prime Day gibt es den FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 589 Euro. Das ist eine Ersparnis von 16 Prozent.

FLOOR ONE STRETCH S6: Kompakte Power für maximale Bewegungsfreiheit

Der FLOOR ONE STRETCH S6 kombiniert ein schlankes Design mit fortschrittlicher Technologie. Sein innovatives 180° Lay-Flat-Design und das ultraflache Gehäuse mit nur 13 cm Höhe ermöglichen eine gründliche Reinigung auch unter niedrigen Möbeln und in schwer erreichbaren Bereichen. Die integrierte iLoop Smart Sensorik analysiert den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr automatisch an für optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Dank der leichten Bauweise, einer praktischen Selbstreinigungsfunktion und dem geringen Platzbedarf ist der STRETCH S6 die perfekte Wahl für moderne Stadtwohnungen und designbewusste Haushalte.

Den FLOOR ONE STRETCH S6 gibt es zum Amazon Prime Day für nur 329 Euro. Das ist eine Ersparnis von 34 Prozent.

PURE ONE S70: Kabelloses Staubsaugen mit Stil

Der PURE ONE S70 vereint leistungsstarke Saugleistung mit einem eleganten, modernen Design. Als kabelloser Premium-Staubsauger bietet er maximale Flexibilität und ist dank seines leichten Gewichts besonders komfortabel in der Handhabung. Intelligente Sensorik passt die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an, wodurch Energie gespart und die Laufzeit verlängert wird. Mit einer Akkuleistung von bis zu 70 Minuten eignet er sich ideal für die gründliche Reinigung größerer Wohnflächen. Über das smarte LED-Display behalten Nutzer:innen jederzeit den Überblick über Akkustand, Reinigungsmodus und Wartungshinweise. Damit ist der PURE ONE S70 nicht nur technisch ein Highlight, sondern auch ein stilvolles Statement für designbewusste Haushalte.

Zum Amazon Prime Day gibt es die PURE ONE S70 für 399€. Das ist eine Ersparnis 20 Prozent.

CARPET ONE Cruiser: Tiefenreinigung für Teppiche und Polster

Der CARPET ONE Cruiser ist die ideale Lösung für die Tiefenreinigung von Teppichen und Polstermöbeln. Dank innovativer Heißwasser-Technologie in Kombination mit starker Saugkraft und intelligenter Steuerung entfernt er selbst hartnäckigen Schmutz, Flecken und Bakterien zuverlässig. Verschiedene Reinigungsmodi und eine intuitive Bedienung machen den Einsatz besonders komfortabel. Mit einer Leistung von bis zu 130 Watt dringt der Cruiser tief in die Fasern ein und sorgt für gründliche Sauberkeit. Die integrierte SmoothPower-Technologie mit bidirektionalen Hilfsrädern ermöglicht zudem eine mühelose Führung auf allen Teppicharten. Praktisch: Das FlashDry-System reinigt Bürste, Einlass und Walzenabdeckung in nur zwei Minuten und sorgt anschließend mit einem automatischen Trocknungsvorgang dafür, dass das Gerät schnell wieder einsatzbereit ist.

Der CARPET ONE Cruiser kostet zum Amazon Prime Day nur 529 Euro. Das ist eine Ersparnis von 24 Prozent.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007400406/de/

Contacts:

silvia.shi@tineco.com