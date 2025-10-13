

Dank des großartigen Klimas, der sicheren Umgebung in den Tropen und der erstklassigen Infrastruktur von Phuket finden Europäer hier alles, um kalten Wintern und politischen Spannungen zu entfliehen PHUKET, THAILAND - Media OutReach Newswire - 13. Oktober 2025 - Phuket, die größte Insel Thailands, wird zum Top-Ziel für europäische Familien, Rentner und Investoren, die Immobilien im Ausland suchen. Phuket ist bekannt für seine unberührten Strände, seine lebendige Kultur, sein ganzjährig warmes Klima und die ebenso herzliche thailändische Gastfreundschaft. Damit ist es ein außergewöhnlicher Ort, um kalten Wintern, wirtschaftlicher Unsicherheit und dem Druck der Städte zu entfliehen.





Phuket ist für europäische Reisende immer einfacher zu erreichen - dank der jüngsten Ausbreitung der Direktflüge von London, Frankfurt, Paris, Zürich, Wien und anderen Großstädten sowie der einfachen Verbindungen über den Nahen Osten, Bangkok, Hongkong oder Singapur. Die Insel hat sich dank ihrer Erschwinglichkeit, ihres entspannten Lebensstils und ihrer friedlichen Umgebung auch als erstklassiges Ziel für Langzeitaufenthalte etabliert.



Auch die Immobilienpreise in Phuket sind deutlich niedriger als in europäischen Küstenorten wie der spanischen Costa del Sol oder der italienischen Amalfiküste. Die Käufer können aus einer Vielzahl von Eigentumswohnungen wählen: von stilvollen Einstiegswohnungen bis hin zu luxuriösen Markenresidenzen mit einem außergewöhnlichen Mehrwert.



Der Lebensstil auf Phuket ist gleichermaßen verlockend: Die Bewohner und Gäste können Outdoor-Aktivitäten, Golfplätze von Weltklasse, Yachthäfen, internationale Einkaufszentren und eine außergewöhnliche kulinarische Szene genießen. Zuverlässiges Hochgeschwindigkeitsinternet sowie internationale Krankenhäuser und Schulen machen Phuket für Familien, Berufstätige und Rentner noch attraktiver.



Ein wichtiger Motor für die Immobilienentwicklung auf Phuket ist die Banyan Group, die weltweit für ihre luxuriösen und bahnbrechenden Banyan Tree Hotels & Resorts bekannt ist. Die Banyan Group ist die führende asiatische Betreiberin von Markenresidenzen und die fünftgrößte Anbieterin weltweit. Dabei setzt die Gruppe auf Nachhaltigkeit, Komfort und Wohlbefinden. Die europäischen Käufer, die in der Vergangenheit rund ein Drittel der Immobilienverkäufe der Gruppe ausmachten, vertrauen auf den guten Ruf und den konkurrenzlosen Kundendienst der Gruppe. Die Banyan Group hat kürzlich bei den International Property Awards ganze 15 Spitzenauszeichnungen erhalten - der höchste Wert für einen Immobilienentwickler in Asien.



Laguna Phuket, ein von der Banyan Group entwickeltes, 1.000 Hektar großes ganzheitliches Resort, ist das Herzstück des Immobilienangebots auf der Insel. Laguna Phuket liegt an einem 3 km langen Abschnitt des Bang Tao Beach und ist ein idyllischer Rückzugsort, der von Seen und Wäldern umgeben ist. Das Resort verfügt über sieben Weltklassehotels, einen preisgekrönten Golfplatz und über 3.000 Eigentumswohnungen, die durch kostenlose Shuttlebusse und Fähren miteinander verbunden sind.



Laguna Phuket ist das Zuhause einer lebendigen, internationalen Gemeinschaft mit Bewohnern aus über 50 Nationen. Zur umfassenden Infrastruktur gehören ein Kindergarten, Wellness-Einrichtungen, unvergleichliche Outdoor- und Freizeitangebote und der prächtige neue Rava Beach Club - der größte der Insel. Dadurch ist das Resort ein in sich geschlossenes, lebendiges Viertel.



"Laguna Phuket hat sich zu einer lebendigen Wohngemeinschaft entwickelt. Das Resort bietet ein sicheres, stabiles und erstklassiges Umfeld, in dem sich Familien, Rentner und Berufstätige wohlfühlen können", so Stuart Reading, Managing Director von Banyan Group Residences.





