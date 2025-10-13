FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN:
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/25
08:00 DEU: Insolvenzen 7/25 + Schnellindikator 9/25
CHN: Handelsbilanz 9/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz
11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften
DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)
SAF: G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt
DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
USA: Anleihenhandel Feiertag
