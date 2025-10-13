Nach einem Kurssturz von über 23% in nur fünf Tagen hält JP Morgan an seiner optimistischen Einschätzung fest. Die Analysten sehen die Schwächephase als Kaufchance - und verweisen auf eine starke Innovationspipeline!

SharkNinja ist ein führender Anbieter innovativer Haushalts-, Beauty- und Lifestyle-Produkte. Bekannt wurde das Unternehmen mit seinen leistungsstarken Küchengeräten - von Mixern über Heißluftfritteusen bis zu Reinigungsrobotern.

Der Fokus liegt auf funktionalen, technisch ausgereiften Lösungen für den Alltag. Mit einer wachsenden Produktpalette und internationaler Expansion zählt SharkNinja zu den dynamischsten Konsumgütermarken Nordamerikas.

Neue Produkt-Highlights

Mit dem Shark FacialPro Glow definiert das Unternehmen das Home-Spa-Erlebnis neu. Das hydrobasierte Gesichtsgerät kombiniert sanfte Exfoliation und Feuchtigkeitszufuhr in nur zehn Minuten - für sichtbare Porenverfeinerung und strahlende Haut. Ergänzt wird das System durch den Shark DePuffi, ein Gua-Sha-inspiriertes Tool mit Heiß-/Kalt-Kontrasttherapie zur Durchblutungsförderung und Gesichtskonturierung.

Parallel dazu bringt SharkNinja mit dem Ninja Fireside360 sein erstes Outdoor-Wärmesystem auf den Markt. Der gasbetriebene Heiz- und Flammenkamin bietet dank HeatZone Technology eine 360-Grad-Wärmeverteilung, rauchfreien Betrieb und bis zu 80.000 BTU Leistung - ideal für stimmungsvolle Outdoor-Erlebnisse über das ganze Jahr hinweg.

JPMorgans Einschätzung

Trotz des kräftigen Rücksetzers bleibt JP Morgan bei einem klaren Overweight-Rating. Analystin Andrea Teixeira senkte das Kursziel leicht von 136 auf 131 US-Dollar, behält SharkNinja aber auf der "Analyst Focus List" als Growth Idea. Die Bank erwartet kurzfristig eine moderate Umsatzverlangsamung aufgrund von Auslieferungsterminen und Innovationsrhythmus - sieht aber weiterhin starke Basisnachfrage. Der aktuelle Kursrückgang biete laut JP Morgan eine attraktive Einstiegschance für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

Mein Tipp: Über 90 US-Dollar zugreifen

SharkNinja überzeugt mit Innovationskraft, Markenstärke und einer prall gefüllten Pipeline für 2026. Wenn die 90-Dollar-Marke im Kurs hält, könnte JP Morgans Plan aufgehen - insbesondere, wenn die Aktie im Anschluss die 200-Tage-Linie bei rund 100 US-Dollar zurückerobert. Dann dürfte der Titel wieder deutlich an Dynamik gewinnen.

