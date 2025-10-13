DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 13. Oktober

=== *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September *** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, bei CSO Townhall 20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q *** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q *** - CN/Außenhandel September - US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 - US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

