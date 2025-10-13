DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen US-Talfahrt nach Trump-Drohungen

DOW JONES--Die asiatischen und australischen Börsen zeigen sich am Montag im späten Geschäft tiefrot. Sie folgen damit dem Ausverkauf, der bereits am Freitag die US-Börsen sowie die europäischen erfasst hatte. US-Präsident Donald Trump versetzte den Märkten am Freitag einen Schockmoment. Denn er drohte Peking mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf 100 Prozent und einer Verhängung von Exportkontrollen. Zudem stellte er das geplante Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea in Frage. Grund für diese Neueinschätzung des US-Präsidenten waren die jüngsten Beschränkungen Pekings für Seltene Erden. Anleger befürchten einen neuen Handelskrieg, auch wenn Trump am Sonntag schon wieder versöhnlichere Töne anschlug. Die Zolldrohungen lösen vor allem eine Verkaufswelle im Technologiesektor aus.

Während in Tokio wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, stürzen die chinesischen Börsen ab. Der HSI in Hongkong verliert 3,5 Prozent, in Schanghai geht es 1,3 Prozent talwärts. In Südkorea und Australien geben die Leitindizes um 1,7 bzw. 0,9 Prozent nach. Das chinesische Handelsministerium stellte indes klar, dass man keinen Handelskrieg anstrebe, aber vor einem möglichen auch keine Angst habe. Peking drohte mit "angemessenen Gegenmaßnahmen". Die deutlich besser als gedacht ausgefallenen Import- und Exportdaten in China spielen vor dem Hintergrund der neuen Handelseskalation keine Rolle.

Die Drohung Trumps gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, urteilt Goldman Sachs. "Wir neigen zu (dieser) Interpretation und erwarten, dass die endgültige Lösung eine Verlängerung der derzeitigen Zollpause über den 10. November hinaus sein wird, zusammen mit einigen neuen, aber begrenzten Zugeständnissen von beiden Seiten", urteilen die Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.879,50 -0,9% +9,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 3.548,64 -1,7% +47,9% 08:30 Schanghai-Comp. 3.846,25 -1,3% +16,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.374,00 -3,5% +31,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:31 % YTD EUR/USD 1,1624 0,1 1,1616 1,1572 +12,2% EUR/JPY 176,53 0,1 176,35 176,93 +7,9% EUR/GBP 0,8702 -0,1 0,8706 0,8706 +5,1% GBP/USD 1,3358 0,1 1,3339 1,3292 +6,7% USD/JPY 151,87 0,0 151,82 152,88 -3,9% USD/KRW 1.429,55 0,0 1.429,55 1.421,75 -3,1% USD/CNY 7,1225 0,0 7,1225 7,1098 -1,2% USD/CNH 7,1378 -0,0 7,1407 7,1313 -2,9% USD/HKD 7,7779 -0,1 7,7821 7,7813 +0,2% AUD/USD 0,6523 0,4 0,6498 0,6552 +4,6% NZD/USD 0,5739 0,2 0,5730 0,5746 +2,2% BTC/USD 102.914,00 -15,3 102.914,00 121.378,30 +8,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,29 58,48 +1,4% +0,81 -19,2% Brent/ICE 63,63 62,73 +1,4% +0,90 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.054,90 4.018,54 +0,9% +36,36 +53,1% Silber 51,47 50,238 +2,4% +1,23 +74,0% Platin 1.407,38 1.374,20 +2,4% +33,18 +56,9% Kupfer 4,99 4,89 +2,1% +0,10 +21,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

October 13, 2025

