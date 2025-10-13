The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2025
ISIN Name
DE000DJ9AZF2 DZ BANK IS.A3071
US71654QDH20 PEMEX 22/25
DE000A383P55 KRED.F.WIED.24/30 MTN
DE000HEL0C22 LB.HESS.THR.CARRARA01V/25
XS2703046644 NED.FIN-MA.V.O. 23/25 MTN
USP7S08VBZ31 PEMEX 20/25 REGS
FR0012891992 CREDIT AGRI. 15-25
US89236THP30 TOYOTA M.CRD 20/25 MTN
US44106MBA99 SERVICE PROP. TR. 2026
XS1235295539 WHITBREAD GROUP 15/25
US151020BB94 CELGENE 18/28
DE000A2YNVM8 DT.PFBR.BANK PF.R.15292
US075896AC47 20230930-DK- 14/44
USA9890AAA81 SUZANO 16/26 REGS
