© Foto: Richard Drew - APMorgan Stanley erwartet in der US-Berichtssaison starke Gewinnchancen bei Tech-, Finanz- und Medienaktien wie Roblox, Capital One und Reddit.Die US-Berichtssaison für das dritte Quartal steht kurz bevor, und Analysten erwarten erneut beeindruckende Ergebnisse. Laut aktuellen Prognosen dürfte der S&P 500 ein Gewinnwachstum von rund 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen - das wäre das neunte Quartal in Folge mit steigenden Erträgen. Bevor die ersten ihre Zahlen vorlegen, hat Morgan Stanley eine Liste von Aktien veröffentlicht, die in den kommenden Wochen besonders positiv überraschen könnten. Die Auswahl umfasst unter anderem Apple, Boston Scientific, Capital One Financial, Intuitive …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE