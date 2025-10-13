VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-10
|NL0009272749
|3938777.000
|371483885.77
|94.3145
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-10
|NL0009272772
|513000.000
|37338576.64
|72.7847
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-10
|NL0009272780
|360000.000
|30224490.71
|83.9569
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-10
|NL0009690239
|8210404.000
|306002352.07
|37.2701
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-10
|NL0009690247
|2598390.000
|44877166.48
|17.2711
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-10
|NL0009690254
|2426537.000
|30255230.39
|12.4685
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-10
|NL0010273801
|2681000.000
|51328719.19
|19.1454
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-10
|NL0010731816
|808000.000
|68100227.07
|84.2825
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-10
|NL0011683594
|76750000.000
|3399662601.93
|44.2953
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-10
|NL0010408704
|30003010.000
|1064766763.59
|35.4887
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-10
|NL0009272764
|328000.000
|20561386.24
|62.6872
