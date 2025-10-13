Kintsugi powered by Vertex

KING OF PRUSSIA, PA, Oct. 13, 2025.entwickelt. Kintsugi ist ein schnell wachsendes Start-up, das sich auf die Transformation der Steuer-Compliance kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) durch intelligente Automatisierung spezialisiert hat.

Diese Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der übergeordneten Strategie von Vertex dar, künstliche Intelligenz in den gesamten Steuerlebenszyklus zu integrieren. Ziel ist eine skalierbare und nahtlose Automatisierung, die Fachwissen erweitert und Komplexität reduziert.

"Kintsugi powered by Vertex spiegelt unser Engagement wider, Steuer-Compliance durch den Einsatz von KI neu zu denken und unsere Reichweite auf innovative Weise über den Enterprise-Bereich hinaus zu erweitern", erklärt Chirag Patel, Chief Strategy Officer bei Vertex. "Gemeinsam schaffen wir benutzerfreundliche, wertschöpfende und präzise Steuerprozesse. Damit legen wir den Grundstein für zukünftige Innovationen, die eine nahtlose, kontinuierliche Compliance für Unternehmen jeder Größe ermöglichen."

Die Lösung wurde entwickelt, um unterschiedliche Plattformen und Branchen zu unterstützen. Sie automatisiert zentrale Compliance-Funktionen, darunter Nexus-Überwachung, Registrierung, steuerliche Produktklassifizierung, Berechnung, Einreichung und Überweisung von Steuern. Darüber hinaus bietet sie Echtzeit-Dashboards zur Überwachung von Steuerpflichten und Risikopositionen. So haben Finanzteams mehr Transparenz und Kontrolle. Angetrieben von der Vertex Tax Engine bietet Kintsugi powered by Vertex die gleiche bewährte Präzision und globale Daten mit Steuerinhalten, auf die auch Großunternehmen vertrauen. Das alles findet sich jetzt in einer KI-nativen Umgebung, die auf Agilität und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

"Kleine und mittelständische Unternehmen stehen unter ständigem Druck, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen", erläutert Pujun Bhatnagar, CEO von Kintsugi. "Unsere Partnerschaft mit Vertex vereint umfassende Steuerexpertise mit KI-nativer Automatisierung, um Transparenz und Kontrolle zu schaffen. Dadurch können sich Teams auf ihr Wachstum konzentrieren, während sie ihre Compliance-Prozesse vereinfachen. Unsere Kunden können sich jetzt unverbindlich mit der KI-gestützten Lösung connecten, um ihre Nexus-Verpflichtungen in Echtzeit zu überwachen und so noch mehr Transparenz und Agilität zu erreichen."

Kintsugi powered by Vertex wurde mit einem hohen Maß an Flexibilität entwickelt und ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Finanzsysteme zu integrieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von KI-gestützter Steuerautomatisierung profitieren können, unabhängig von ihrer Plattform oder ERP-Umgebung.

Diese Markteinführung ist Teil der kontinuierlichen Investitionen von Vertex in Nextgen-Technologien für Steuerlösungen. Die Roadmap umfasst erweiterte KI-Funktionalitäten für globale Compliance, e-Invoicing, das Management von Freistellungsbescheinigungen sowie grenzüberschreitende Steuerlogiken.

Weitere Informationen dazu, wie Vertex und Kintsugi die Steuerautomatisierung neugestalten, finden Sie hier.

Über Vertex?

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, Vorschriften einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vertexinc.com/de-deoder folgen Sie uns auf Xund LinkedIn .

Über Kintsugi

Kintsugi bietet eine KI-gestützte Steuerautomatisierungsplattform, die komplexes Steuer-Management in einen vereinfachten, automatisierten Prozess verwandelt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und nahtlosen Integrationen reduziert Kintsugi die Vorbereitungszeit um bis zu 75 % und die Compliance-Kosten um bis zu 50 % für E-Commerce- und SaaS-Unternehmen. Das Unternehmen bietet transparente Preisgestaltung, erstklassigen Kundenservice sowie erweiterte Funktionen für die Steuer-Compliance über mehrere Bundesstaaten und internationale Märkte hinweg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trykintsugi.com

