13.10.2025

Im Zeitraum vom 06.Oktober 2025 bis einschließlich 10.Oktober 2025, wurden insgesamt 91.769 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 06.10.2025 16.615 187,7986 3.120.273,74 XETR 06.10.2025 13.053 187,8211 2.451.628,82 CEUX 06.10.2025 2.218 187,7723 416.478,96 AQUE 07.10.2025 18.638 186,9076 3.483.583,85 XETR 07.10.2025 14.037 186,9536 2.624.267,68 CEUX 07.10.2025 2.737 186,9255 511.615,09 AQUE 08.10.2025 14.104 186,7715 2.634.225,24 XETR 08.10.2025 9.699 187,1262 1.814.937,01 CEUX 08.10.2025 668 187,1774 125.034,50 AQUE 09.10.2025 - - - - 10.10.2025 - - - - Gesamt 91.769 187,2315 17.182.044,90

