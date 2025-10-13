© Foto: Dall-EEin geopolitischer Schock durch Trumps neue China-Zölle löste den heftigsten Krypto-Crash des Jahres aus und vernichtete in wenigen Stunden Milliarden.Ein beispielloser Kurseinbruch hat den globalen Kryptomarkt am Freitag in Turbulenzen gestürzt. Innerhalb weniger Stunden wurden Positionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar zwangsliquidiert - die größte tägliche Liquidationswelle in der Geschichte des Krypto-Markts. Auslöser waren neue politische Spannungen zwischen den USA und China sowie scharfe Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Historischer Crash nach Trump-Drohung Der Kurs von Bitcoin (BTC) fiel am Freitag schlagartig von rund …Den vollständigen Artikel lesen ...
