Nach einem brutalen Ausverkauf am Wochenende atmen Anleger am Kryptomarkt wieder auf. Versöhnlichere Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für eine deutliche Erholung. Bitcoin notiert wieder klar über einer wichtigen Marke, doch Experten warnen vor tieferliegenden Risiken.Der Kryptomarkt hat eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Am heutigen Montagmorgen steigt die gesamte Marktkapitalisierung um mehr als sechs Prozent auf über vier Billionen Dollar. Der Bitcoin, der am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär