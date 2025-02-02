WIESBADEN (ots) -Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, August 2025+2,2 % zum Vorjahresmonat-2,1 % zum VormonatPreise für pflanzliche Erzeugnisse-12,7 % zum VorjahresmonatPreise für Tiere und tierische Erzeugnisse+11,8 % zum VorjahresmonatDie Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 % höher als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate zum Vorjahresmonat bei -0,3 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im August 2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um 2,1 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im August 2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 12,7 % gegenüber August 2024, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 11,8 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im August 2025 sowohl Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-5,5 %) als auch Produkte aus tierischer Erzeugung (-0,3 %).Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter anDer Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 12,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im August 2025 um 52,5 % niedriger als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -53,0 %, im Juni 2025 bei -64,2 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat Juli 2025 sanken die Speisekartoffelpreise um 34,7 %.Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für Obst und Wein gestiegenDie Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 2,9 %, wobei insbesondere Eissalat (-27,4 %), Kohlgemüse (-4,3 %) und Tomaten (-3,0 %) günstiger waren. Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Champignons zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,7 % beziehungsweise 8,0 % verteuerten.Die Erzeugerpreise für Obst waren im August 2025 um 8,2 % höher als ein Jahr zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Erdbeeren mit +14,4 % und bei Tafeläpfeln mit +10,7 %.Getreide war im August 2025 im Vergleich zum August 2024 um 6,4 % günstiger (Juli 2025: -2,9 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im August 2025 um 12,2 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen verteuerte (+3,0 %). Die Preise für Futterpflanzen waren im August 2025 mit einem Rückgang von 6,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Juli 2025: -8,0 % gegenüber Juli 2024). Beim Wein war im August 2025 eine Preissteigerung um 2,1 % gegenüber August 2024 zu verzeichnen.Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Milch, Eiern sowie Rindern und GeflügelDer Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse um 11,8 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gestiegenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im August 2025 um 13,3 % höher als im Vorjahresmonat (Juli 2025: +15,3 % gegenüber Juli 2024). Im Vergleich zum Vormonat Juli 2025 stiegen die Preise für Milch leicht an (+0,3 %). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 9,9 % (Juli 2025: +9,3 % gegenüber Juli 2024).Die Preise für Tiere waren im August 2025 um 11,0 % höher als im August 2024 (Juli 2025: +10,3 % zum Vorjahresmonat). Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 40,5 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 4,0 %. Die Preise für Geflügel waren im August 2025 um 10,7 % höher als im August 2024. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 16,3 % und bei Hähnchen um 7,4 %.Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres- und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.Weitere Informationen:Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal. +++Weitere Auskünfte:AgrarpreiseTelefon: +49 611 75 2078www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6136117