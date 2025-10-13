Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 13
[13.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2941599081
|23,820,790.00
|EUR
|0
|243,228,613.50
|10.2108
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,979,448.94
|10.321
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2941599834
|823,122.00
|GBP
|0
|8,333,473.98
|10.1242
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2994520851
|11,705,763.00
|USD
|0
|120,607,638.70
|10.3033
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2994520935
|879,975.00
|USD
|0
|8,868,596.05
|10.0782
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,736.23
|10.1894
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,443.03
|10.0177
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,866.31
|10.0134
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.10.25
|LU2941599594
|5,000.00
|CHF
|0
|50,002.87
|10.0006
